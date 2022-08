Fiat Strada leader delle vendite in Brasile nella prima metà di agosto

Alla fine della prima metà di agosto sul podio delle auto più vendute in Brasile troviamo gli stessi tre modelli di luglio, con un solo cambio di posizionamento: con 5.843 unità, Fiat Strada ha conquistato la prima posizione. Seguono Volkswagen Gol (5.276), in procinto di superare le diecimila unità per il 2° mese consecutivo, e Chevrolet Onix (4.599).

17° posto nella prima metà del mese scorso, quando la linea rinnovata non era ancora disponibile nella maggior parte dei negozi, la Hyundai HB20 (3.775) questa volta era il 4° posto. Oltre alla Onix al 3° posto, Chevrolet presentava anche altri due modelli tra i primi sei: l’ Onix Plus (3.607), numero 1 tra le berline, e il Tracker (3.115), preferito tra i SUV.

Fiat, leader tra le case automobilistiche a inizio mese e con Fiat Strada al primo posto, si è comunque assicurata anche la presenza di Fiat Argo (2.429) all’8° e della berlina Cronos (2.406) al 10°. Assente dalla top 10 del parziale del mese scorso, la Volkswagen T-Cross (2.413) questa volta era 9°. Con 2.275 unità, Fiat Mobi (11°) è stato il modello d’ingresso meglio posizionato – la rivale Renault Kwid (1.151), con un inizio di mese debole, si è piazzata solo 23°.

Jeep, per ora, è il marchio che sta sorprendendo in negativo: con 1.736 unità, la Compass è solo 16°, meno di 200 unità davanti alla rivale Toyota Corolla Cross (1.588), mentre la Renegade (1.233) si deve accontentare di un modesto 22° posto, dietro a un VW Saveiro (1.253) con il potenziale per registrare la sua migliore prestazione negli ultimi mesi fino al 31.

Fiat Strada dunque continua a macinare vendite e rimane tra tutti i modelli di Fiat quello che registra i migliori risultati dopo aver dominato per tutto il 2021.

