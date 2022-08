Jeep Jeepster, full electric ma non solo: tutto ciò che sappiamo

Sulla prima Jeep elettrica si sente da tempo parlare. Freme la curiosità di scoprire cos’abbia in serbo la Casa automobilistica americana, parte integrante del gruppo Stellantis, per i prossimi anni riguardo al ritiro o meno delle motorizzazioni endotermiche. Secondo la stampa d’oltreoceano il prossimo modello di segmento B dovrebbe chiamarsi Jeep Jeepster, sebbene di comunicazioni ufficiali non ne siano finora pervenute.

Qualunque sarà la scelta, presto la scoprire, giacché lo sbarco nei concessionari è in programma per il 2023. Si tratterà della prima vettura del brand a stelle e strisce a disporre di una versione full electric. Tuttavia, accanto alla EV ci sarà spazio per declinazioni più classiche con propulsori ICE. I secondi saranno ugualmente elettrificati, in linea con il piano industriale illustrato dall’amministratore delegato Carlos Tavares lo scorso marzo.

Jeep Jeepster, tutti i dettagli sul B-SUV del marchio Stellantis: si collocherà un gradino sotto Renegade

Giusto per rinfrescarsi un po’ la memoria, il top manager del conglomerato italo francese, nato nel 2021 dalla fusione tra Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe, ha preannunciato la commercializzazione di solo EV entro il 2030 in Europa, quota che sarà, invece, pari al 50 per cento negli States. Del resto, l’Ue sta andando al doppio della velocità della controparte. Almeno finora perché, come annunciato dallo stesso governatore, la California sarebbe intenzionata a disporre il bando degli ICE a partire dal 2035. Al momento, manca l’autorizzazione dalle istituzioni per convertire il proposito in legge. Laddove ciò giungesse realmente allora non ce ne sarà per nessuno. Altri Stati si accoderebbero al trend, a cominciare da Washington DC e Massachusetts. Stando alle rilevazioni di Carscoops la lista sarebbe ben nutrita e andrebbe a includere territori di notevole rilievo quale, ad esempio, New York e il Nevada.

Tornando alla Jeep Jeepster, i piani alti hanno ormai stabilito di proseguire il percorso di elettrificazione del portafoglio prodotti, inaugurato con il 4xe e l’e-Hybrid sulle proposte odierne. L messa in commercio dei propulsori annovererà perciò alcune soluzioni ibride, come testimoniano peraltro i muletti avvistati su strada con il tubo di scappamento. Forse consisterà in un ibrido leggero, la tecnologia a 48 V mild-hybrid e-Hybrid da 130 cavalli già contemplata dal Renegade oppure in una variante base con l’unità 1.0 Firefly da 100 cavalli, sempre con sistema MHEV. Entrambe le soluzioni disporre di trazione anteriore, con l’integrale che verrebbe, invece, assicurato esclusivamente sulla declinazione 100 per cento elettrica di Jeep Jeepster.

In merito all’abitacolo, sul web sono di recente uscite delle foto spia dove è possibile vedere il display del sistema di infotainment sospeso, con un elemento touch non integrato nella plancia. Qualcosa di simile lo si è assistito sulla nuova Compass, in rottura con il passato (con Renegade, ad esempio). Il touchscreen misurerà 10,25 pollici sugli allestimenti top e scenderà a 7 pollici sugli entry level. Il cruscotto sarà anch’esso digitale con un display LCD riportante ogni informazione essenziale. A livello di design, invece, oltre alla tipica griglia a listelli frontale, vi saranno le maniglie integrate al posteriore, con una soluzione verticale collocata tra montante C e finestrino.

Già definito il luogo di produzione: la scelta è ricaduta su Tychy, in Polonia, dove sorgerà peraltro il prossimo sport utility di segmento di Alfa Romeo e il crossover Fiat. Ciascuno di loro sarà accomunato dal pianale CMP dell’ormai ex PSA.

Il probabile battesimo della Jeep Jeepster avverrà al Salone dell’Auto di Parigi, cornice in cui il marchio americano sarà l’unico non francese del gruppo Stellantis a presenziare. Il lancio sul mercato è previsto per il 2023, con un posizionamento appena sotto il Renegade e un listino prezzi che, dai rumor trapelati, partirà da una cifra intorno ai 25.400 euro.