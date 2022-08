Fiat: ecco quale potrebbe essere l’asso nella manica per il futuro

Fiat nei prossimi anni lancerà diversi modelli sul mercato con l’obiettivo di continuare ad avere un ruolo di primo piano in mercati quali Europa e America latina e di crescere in altri mercati come quello americano. Per questo dunque la gamma della principale casa automobilistica italiana si evolverà ma senza troppo stravolgimenti. Infatti i modelli rimarranno più o meno gli stessi come numero ma si cercherà di realizzare delle vetture che possano avere mercato non solo in un determinato continente ma a livello globale.

Ecco i piani di Fiat per i prossimi anni

Nel 2023 saranno svelati due modelli di segmento B. Questi saranno un B-SUV che sarà prodotto in Polonia e una supermini. Uno dei due modelli dovrebbe avere il nome di Fiat Panda ma non è chiaro quale dei due sarà. Previsto anche l’arrivo di una versione leggermente più grande di 500X che forse si chiamerà 500XL e una nuova Topolino che sarà la versione italiana della piccola Citroen Ami, quadriciclo leggero completamente elettrico.

Ma quello che secondo alcuni potrebbe essere il vero asso nella manica di Fiat potrebbe essere la vettura che sostituirà Fiat Tipo. Questa sarà la futura top di gamma di Fiat con una lunghezza intorno ai 450 cm. L’auto potrebbe essere una sorta di via di mezzo tra un SUV e una berlina nello stile Fastback, recente modello svelato in America Latina.

Questa auto che secondo alcuni potrebbe anche chiamarsi nuova Fiat Croma potrebbe essere il modello perfetto per fare bene in mercati importanti come quello americano dove la casa italiana continuerà ad essere presente come confermato dal numero uno di Stellantis l’amministratore delegato Carlos Tavares. Vedremo dunque in proposito al futuro del brand di Stellantis quali aggiornamenti arriveranno nel corso dei prossimi mesi.

