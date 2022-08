Fiat, Jeep, Ram, Peugeot e Citroën partecipano a un’importante fiera

Tra il 27 agosto e il 4 settembre, i veicoli di Stellantis possono essere visti in una delle più grandi fiere agricole dell’America Latina: l’Expointer 2022. Fiat, Jeep, Ram, Peugeot e Citroën presentano le loro gamme alla 45ª edizione dell’evento, che si svolge al Parque de Exposições Assis Brasil, a Esteio (RS).

Molte le novità presenti in fiera, come la nuova Citroën C3 – che verrà svelata il 30 agosto portando uno stile attuale, versatile, colorato e connesso e con un’attitudine da SUV. Inoltre, il Ram Classic, un altro rinomato muscle truck del marchio americano dalla potenza senza precedenti, sta arrivando in Brasile e mostrerà la sua robustezza unita all’iconico motore Hemi V8 da 400 CV. C’è anche il Jeep Gladiator, lanciato all’inizio di agosto, con le sue capacità in fuoristrada.

Per chi cerca ispirazione per un nuovo stile di vita, Peugeot espone le bici elettriche insieme al suo portafoglio in collaborazione con Specialized. In totale, i visitatori possono conoscere 39 veicoli dei marchi che compongono Stellantis, che saranno esposti in quattro stand e con condizioni speciali per i clienti.

Fiat, Jeep, Ram, Peugeot e Citroën: i cinque brand di Stellantis partecipano a Expointer 2022

Saranno presenti in fiera le novità presentate da Fiat lo scorso luglio, come la Fiat Cronos 2023, che ha ottenuto un nuovo cambio CVT e versioni con motore Firefly da 1 litro, ampliando notevolmente la propria competitività e copertura di vendita nel segmento. Presente anche la Argo 2023 che è arrivata anche con modifiche al design esterno e interno, celebrando le 400.000 unità prodotte in Brasile.

Inoltre, si sente da vicino il nuovo Sound Design applicato ai veicoli. Si tratta di una nuova esperienza sonora per l’utente che offre ancora più piacere di guida e ha debuttato in Pulse e Toro model year 2023, anch’essi presentati di recente. Per completare, il pubblico potrà vedere da vicino lo Strada 2023, leader nel segmento e ancora più moderno con un aumento dell’equipaggiamento di serie e con la nuova colorazione Grigio Strato.

Tra le opzioni 100% elettriche di Fiat abbiamo la nuova Fiat 500 Elettrica, icona globale del settore automobilistica, ancora più tecnologica, connessa e moderna, e l’E-Scudo, il primo utilitario Fiat full electric disponibile in Brasile, con l’autonomia più lunga della categoria (330 km con una singola ricarica).

In totale saranno 15 i veicoli in esposizione allo stand del marchio: 500 Elettrica, Mobi Trekking, Argo Trekking, Pulse Drive Turbo, Pulse Impetus, Cronos Precision, Strada Ranch, Strada Endurance Single Cab, Strada Volcano, Fiorino, Toro Volcano Flex, Toro Ranch, Toro Mopar Ultra, Scudo 7×1 ed E-Scudo.

Jeep partecipa con Gladiator, Compass, Commander, Renegade e Wrangler

Il clou di Expointer 2022 sarà il Jeep Gladiator, che è appena arrivata in Brasile con capacità off-road mai vista prima nel segmento dei pick-up, oltre all’esclusiva esperienza di guida all’aria aperta che consente di rimuovere portiere e tetto. Dotato della robusta trazione 4×4 Rock-Trac e approvato da Trail Rated, offre anche 1000 litri di volume di carico, 3 tonnellate di capacità di traino e più di 72 accessori Mopar per la personalizzazione, come portabici, porte tubolari e tanto altro ancora.

L’iconico marchio americano porta all’evento anche la sua gamma di modelli che garantisce la leadership tra i SUV nel mercato brasiliano. La 45ª edizione di Expointer è anche dedicata a Compass, Renegade e Commander, il modello più grande e sofisticato del marchio prodotto in Brasile che è in grado di trasportare fino a sette occupanti in grande comfort. Oltre ai modelli nazionali, il costruttore americano porta anche la Jeep Wrangler Rubicon, uno dei suoi modelli più iconici e noto per le sue leggendarie prestazioni in fuoristrada.

Altro prodotto che fa parte della mostra è la Jeep Compass 4xe ibrida plug-in, che ha segnato l’inizio di una nuova fase elettrificata dell’azienda con tecnologia e prestazioni senza precedenti nel segmento.

Ram mostra Classic, 1500 Rebel e 3500

Intimamente legato all’universo agro, Ram mostra a Expointer 2022 il nuovo Ram Classic, che sarà nelle 58 concessionarie del marchio in Brasile a settembre. Viene fornito con l’iconico motore Hemi V8 da 400 CV che lo rende il pick-up più potente del paese insieme al 1500 Rebel, oltre ad avere un design sorprendente con linee muscolose e sportive.

A parte lo spazio, le finiture e il comfort in dosi molto generose, il Classic ha anche una lunga lista di dotazioni di serie come il climatizzatore digitale bizona, i sedili elettrici con riscaldamento e ventilazione, il sistema di infotainment Uconnect con display da 8.4 pollici con supporto Apple CarPlay e Android Auto, l’impianto audio premium Alpine e un cassone da 1424 litri.

Saranno presenti anche il Ram 1500 Rebel e il 3500, il pick-up più lussuoso e capace di tutti, con il motore Cummins da 6.7 ​​litri da 377 CV e 1150 Nm di coppia, il più grande della sua categoria.

C’è anche Peugept con e-Expert, e-208 GT, 2008 e 3008

Chi sarà allo stand Peugeot avrà l’opportunità di conoscere l’e-Expert, il primo van 100% elettrico del marchio in Brasile, e la e-208 GT, un modello elettrico veloce, magnetico e divertente da guidare. Entrambi fanno parte dei piani del marchio per creare un ecosistema di elettromobilità.

In questo senso, Expointer segna anche l’inizio della partnership tra Peugeot e Specialized, con l’esposizione di un veicolo a zero emissioni adatto al trasporto di biciclette (anche elettriche) del noto marchio americano. Inoltre, ci sarà l’esposizione di altri modelli Specialized, come Vado IGH 3.0, Vado SL 5.0 e Crew SL, insieme alle leggendarie e iconiche bici della casa del Leone.

Entrambi i brand condividono la necessità di confrontarsi su un nuovo stile di vita, ripensando i modi di muoversi nelle città e non solo: l’elettromobilità. Naturalmente proponendo anche alternative ed esperienze diverse con prodotti adatti ad ogni occasione.

Sarà inoltre possibile visionare l’intera gamma della Peugeot 208, con allestimenti unici che la rendono il veicolo più completo e competitivo nel segmento delle berline compatte. È possibile ammirare da vicino anche i SUV 2008 e 3008. Il primo è un modello con cambio automatico e tetto verniciato di nero di serie per tutte le versioni mentre il secondo offre particolare attenzione al design, alla tecnologia e alla sicurezza.

Altri punti salienti del marchio francese in fiera sono i veicoli commerciali leggeri Peugeot Boxer Cargo ed Expert Pack, che combinano il meglio in termini di tecnologia, ergonomia, praticità, oltre a caratteristiche tecniche e di capacità che lo differenziano nel segmento.

Citroën mostra la nuova C3

Il pezzo forte di Citroën a Expointer 2022 è la nuova Citroën C3, che sarà presentata il 30 agosto. Conveniente, innovativa, pratica, intelligente e con un’attitudine da SUV, la nuova C3 è la grande novità del double chevron per il mercato brasiliano nel 2022. Prima di una famiglia composta da tre modelli sviluppati e prodotti in Sudamerica, la C3 è una berlina moderna, forte e piena di personalità, dove Citroën esprime tutta la sua originalità.

Portando uno stile sorprendente, la vettura propone il bagagliaio più grande tra i principali modelli della categoria e altre caratteristiche molto richieste dai consumatori come il sistema di infotainment Citroën Connect con display touch da 10 pollici, il supporto Android Auto ed Apple CarPlay in modalità wireless, i controlli di stabilità e trazione e altro ancora. Il pubblico di Expointer 2022 sarà il primo a conoscerla dopo il lancio del 30 agosto.

Un altro modello molto importante la Citroën C4 Cactus, prodotta in Brasile nello stabilimento di Porto Real (RJ). Moderna e tecnologica, la vettura offre ampi vantaggi in termini di costi e si presenta come la più potente del segmento nella sua versione THP, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 7,7 secondi. Il SUV ha visto una crescita esponenziale delle vendite negli ultimi mesi, in riconoscimento delle sue eccezionali prestazioni nel segmento B.

Presenti anche i veicoli commerciali leggeri Jumpy Pack e Jumper. C’è anche il nuovo e-Jumpy a zero emissioni. L’e-LCV si distingue per i suoi “cinque zeri” che contribuiscono ad alzare il livello nel segmento, intensificando il piacere di guida e il comfort a bordo: zero rumore, con guida silenziosa grazie al motore elettrico; zero emissioni di CO², nel rispetto dell’ambiente; zero vibrazioni, con guida fluida e agile grazie alla coppia istantanea di 260 Nm; zero stress, grazie alla facilità di utilizzo e ricarica, unita ad un basso costo di manutenzione; e zero concessioni: offre la stessa modularità e lo stesso spazio interno del Jumpy con motore termico, uniti a più tecnologia di bordo, sicurezza e dotazioni.