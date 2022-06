Nuova Fiat Topolino: operazione nostalgia o obiettivo futuro?

Da alcuni mesi si è tornato a parlare di una nuova Fiat Topolino. Di questa auto si era già parlato una decina di anni fa come possibile nuovo modello per arricchire la gamma della principale casa automobilistica sfruttando l’effetto nostalgia alla pari di quanto avvenuto con la nuova Fiat 500. Di questo modello però per molto tempo non si è parlato più anche perché nel frattempo il mercato è cambiato radicalmente.

Nuova Fiat Topolino rappresenterà un modo per attirare nuovi clienti verso il marchio italiano

Negli ultimi tempi il sogno di una nuova Fiat Topolino è tornato alla ribalta. Questo grazie al quadriciclo elettrico Citroen Ami che tanto bene sta facendo sul mercato e che avrebbe finito per convincere i dirigenti di Stellantis di riportare in vita questo iconico nome per una futura versione del modello con il marchio Fiat.

Quello che però Fiat avrebbe intenzione di fare con la nuova Fiat Topolino non sarebbe solo un’operazione volta a sfruttare l’effetto nostalgia che inevitabilmente questa auto avrebbe in molti che hanno vissuto l’epopea di questa famosa auto negli scorsi decenni. Con questa auto che avrà caratteristiche inedite rispetto alla Citroen Ami si cercherà di attirare una nuova clientela. Ricordiamo infatti che i quadricicli elettrici di questo tipo possono essere guidati dai 14 anni in su nel nostro paese.

Per Fiat dunque potrebbe essere l’occasione per avvicinare a se una nuova generazione di clienti. Ricordiamo che la nuova Fiat Topolino sarà dotata di una batteria agli ioni di litio a una capacità di 5,5 kWh, ricaricabile con presa Schuko a 2,2 kW in appena tre ore.

L’auto che ha un motore da 8 cavalli raggiunge un’autonomia di 70 km grazie ad un peso che non supera i 500 kg. Il suo debutto, sempre secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe avvenire nel corso della seconda metà del 2023. Vedremo dunque a proposito di questo modello quali novità trapeleranno nel corso dei prossimi mesi.

