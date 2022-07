Nuova Fiat Croma 2024: sognare è lecito [RENDER]

Data alla luce nel 1985 per prendere il posto della Argenta, rivelatasi un flop commerciale su tutta la linea, la Fiat Croma ha saputo ridare dignità al Lingotto. Presto si è trasformata in una delle best seller lungo la nostra penisola. Una vettura particolare già nel nome conferitole. In teoria, tra la “C” e la “R” ci sarebbe dovuta essere una “H”. Già, ci sarebbe dovuta. Perché poi l’avvocato Gianni Agnelli, che ovviamente aveva sempre l’ultima parola, decise, a ridosso del lancio, decide di stoppare tutto e far rimuovere quella lettera. Il motivo? Dava l’impressione di un’aggiunta il benché minimo senso per una produzione della nostra penisola.

Fiat Croma: il concept 2024

Il packaging (come amano tanto chiamarlo oggigiorno) conta, d’altro canto le caratteristiche della Fiat Croma erano comunque notevoli, a prescindere dalle questioni di lettering. Il punto focale andava ricondotto all’adozione della trazione anteriore. Per ridurre i costi di sviluppo il centro stile del Costruttore piemontese presero a riferimento la Lancia Thema. Elegante e ben proporzionata, vantava interni confortevoli e una discreta versatilità. Qualità necessarie per registrare 438 mila esemplari nel corso degli undici anni di fabbricazione presso lo stabilimento di Torino. Ora perché ne riesumiamo la storia è presto detto: ci troviamo in un periodo dove la nostalgia ha preso il sopravvento degli appassionati di motori.

A tal proposito, si prenda in esame la Topolino, che, stando a rumor ricorrenti, rifarà capolino, sebbene sotto le sembianze di un quadriciclo elettrico. Magari Stellantis stabilirà di dare una seconda vita alla Fiat Croma nel 2024. Per adesso ci accontentiamo del rendering elaborato da Tommaso D’Amico. L’architetto e designer ha immaginato una proposta fedele al modello originale e alla personalità.

Di conseguenza, ha pensato a un look rinnovato sì, ma senza rinunciare al solito carattere. Il concept si ispira a recenti introduzioni nella gamma, dai rivestimenti in pelle e alcantara alla carrozzeria, fino alla meccanica. La plancia strumenti è arricchita da una serie di optional di ultimo grido e da un infotainment-System. Sul fronte propulsore, il mezzo è spinto da un 2.0 turbo AT8 benzina da 200 cavalli, con trasmissione automatica. Tra le dotazioni spiccano, infine, i cerchi da 19 pollici.