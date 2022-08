Ferrari Purosangue: debutto imminente per il SUV

Ferrari Purosangue è il nome del primo SUV nella storia della casa automobilistica del cavallino rampante. A proposito di questo modello segnaliamo che ormai il suo debutto è davvero imminente. Infatti è stato ufficialmente confermato nelle scorse settimane dal numero uno della Ferrari, il CEO Benedetto Vigna, che il debutto di questa vettura sarebbe avvenuto nel corso del prossimo mese di settembre.

Debutto sempre più vicino per il SUV Ferrari Purosangue

E’ probabile che già nei prossimi giorni avremo una data precisa per il debutto di Ferrari Purosangue. Più di qualcuno ipotizza che la presentazione di questa auto possa avvenire nella seconda parte di settembre ma ovviamente per il momento sono solo voci e si attendono notizie ufficiali che come dicevamo poc’anzi non dovrebbero tardare ad arrivare.

Ricordiamo che Ferrari Purosangue sarà un SUV sui generis con sembianze più vicine a quella di una berlina rialzata come si evince molto chiaramente dalle numerose foto spia trapelate fino a questo momento sul web. Dalla Ferrari assicurano che la produzione di Purosangue è stata più complicata persino dell’ibrido SF90 Stradale. “La SF90 è stata una sfida, ma la Purosangue rappresenta per noi un altro livello di complicazione”, ha spiegato il direttore tecnico della Ferrari.

Ferrari Purosangue disporrà sotto il cofano anteriore un motore 6.5 V12, la cui potenza sarà di circa 800 CV e la collocherà ai vertici delle rivali. Solo i SUV Bentley Bentayga e Rolls-Royce Cullinan vantano un motore a 12 cilindri. Il fatto di avere un V12 rappresenta un altro modo di prendere le distanze dalla sua concorrenza più diretta, Lamborghini Urus e Aston Marin DBX, poiché entrambe hanno un motore V8.

Benedetto Vigna, amministratore delegato della Ferrari, assicura di aver studiato altre opzioni per il loro SUV ma dopo diversi test hanno concluso che può essere equipaggiato solo con il V12: “Per le prestazioni e l’esperienza di guida che offre, è l’opzione giusta per il mercato”.

Per mantenere la sua esclusività, segno distintivo della casa, Ferrari limiterà le vendite della Purosangue al 20% del totale delle unità vendute ogni anno. Ciò significa che circa 2.500 Purosangue saranno vendute all’anno in tutto il mondo. O in altre parole: solo una Ferrari su cinque consegnata sarà una Purosangue.

Esteticamente, la Ferrari ha optato per un design Shooting Brake per il suo crossover sportivo , che è la combinazione di una coupé e di una station wagon , sebbene “l’architettura sia basata su quella di una Ferrari Roma” . Il suo prezzo partirà da circa 300.000 euro e nelle unità personalizzate potrebbe superare i 500.000 euro.

