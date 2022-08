Ferrari LaFerrari: parcheggiatore schianta la supercar davanti al proprietario a Monaco

Un incredibile incidente è avvenuto nel centro di Montecarlo, nel Principato di Monaco. Un parcheggiatore ha parcheggiato l’hypercar Ferrari LaFerrari prima di dimenticare apparentemente di innestare il freno a mano. L’auto è rotolata in avanti e si è schiantata contro un paio di motorini parcheggiati davanti. Un uomo che si presume fosse il proprietario è arrivato di corsa e ha rimproverato il parcheggiatore.

Parcheggiatore schianta Ferrari LaFerrari a Monaco davanti al suo proprietario

La LaFerrari è stata venduta per poco più di 1 milione di euro nel 2013, ma la sua produzione limitata significa che i veicoli ricercati ora vendono per più di 3,5 milioni di euro. Un video ha immortalato quanto accaduto.

Dopo aver scrupolosamente fermato la Ferrari LaFerrari blu reale accanto al marciapiede, il cameriere in camicia bianca ha aperto le vistose porte a farfalla e si è arrampicato fuori, lasciando il motore dell’auto brontolare mentre aspettava che il proprietario ritirasse il suo mostro da mille cavalli.

L’hypercar inizialmente è rimasta ferma sulla strada, ma non appena il parcheggiatore ha chiuso la portiera dell’auto, il veicolo ha iniziato a muoversi in avanti, presumibilmente il cambio automatico è stato lasciato con la marcia inserita.

In preda al panico, il parcheggiatore ha aperto di nuovo la porta ed è saltato di fianco all’auto, cercando disperatamente ma senza successo di premere il pedale del freno ed evitare il disastro. Sfortunatamente, la pregiata Ferrari non si è fermata, andando a sbattere contro un paio di motorini fermi a pochi metri di distanza ed evitando per un pelo uno dei proprietari degli scooter.

Una frazione di secondo dopo, un uomo ritenuto essere il proprietario dell’auto è arrivato correndo dall’altra parte della strada sgomento, gridando parolacce all’imbranato parcheggiatore.

“Sei fottutamente stupido?! Che cazzo stai facendo?” ha gridato l’uomo mentre si avvicinava alla portiera lato guida prima di chiedere al parcheggiatore di scendere dall’auto. L’addetto era apparentemente troppo scioccato per rispondere e ha chinato la testa per la vergogna mentre si tirava debitamente fuori dall’hypercar danneggiata.

Altri filmati hanno mostrato la Ferrari LaFerrari che si muoveva per le strade di Monaco la mattina dopo l’incidente. L’auto ha subito un danno superficiale, con il muso dell’auto e lo splitter anteriore che sfoggiavano alcuni graffi e piccole ammaccature.

Ti potrebbe interessare: Ferrari: gli uomini del team riaffermano il totale impegno per la squadra