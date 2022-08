Ferrari: gli uomini del team riaffermano il totale impegno per la squadra

Prima di partire per Spa e per la tradizionale e tanto attesa ‘Battaglia delle Ardenne’, la Scuderia Ferrari ha voluto ribadire l’impegno di tutti coloro che vi lavorano per lottare fino all’ultimo momento per i titoli mondiali di quest’anno. Ciò avviene poco prima della tripletta di prove –Spa, Zandvoort, Monza– incatenate che costituisce l’addio europeo al Mondiale.

La Scuderia Ferrari con una foto ha ribadito l’unità di intenti di tutti gli uomini che compongono il suo team

E che siano fondamentali per rinnovare le speranze dei suoi due piloti, Charles Leclerc e Carlos Sainz, scarse per ora perché il primo è staccato di 80 punti e il secondo è di 102 da Max ; e costruttori, visto che è a 97 punti dalla Red Bull… ma vede addirittura il secondo posto in classifica minacciato dal recupero della Mercedes.

Lo hanno fatto subito dopo un colloquio tra il presidente di Ferrari e Stellantis, John Elkann, e Mattia Binotto, al fine di definire la strada da seguire nei prossimi mesi e la necessità di rafforzare alcune aree della squadra, in particolare la strategia.

Più che nella lotta per il titolo, in Ferrari tutti – piloti, ingegneri, staff, tecnici e meccanici che frequentano i circuiti e chi lavora a Maranello – hanno fatto “blocco” per il futuro. No alle ‘cacce alle streghe’, sì ai successi nel futuro. E ‘proteggersi’ dalle pressioni sempre crescenti dei tifosi e dei media che chiedono misure drastiche e qualche ‘sacrificio umano’.

Binotto ha ammesso chiaramente che avrebbero dovuto vincere almeno otto dei 13 Gran Premi disputati e non solo quattro. Problemi di affidabilità, pit stop, tattiche e qualche errore dei piloti… tutto questo viene pagato a caro prezzo in questo mondo di F1. A proposito di punti persi, ce ne sono tanti, anche se questa è una congettura, ma Leclerc potrebbe essere vicino a Verstappen e Sainz non molto dietro al compagno di squadra, in terza posizione anziché in quinta.

