Peugeot Landtrek alla fine non sarà una vettura Fiat in Brasile

Peugeot Landtrek presto sbarcherà in Brasile. Nei giorni scorsi a proposito del pickup di Peugeot si era diffusa la notizia che questo modello potrebbe essere commercializzato a marchio Fiat in Brasile per sfruttare la maggiore popolarità della casa italiana nel settore dei pickup. La notizia però sarebbe stata smentita da alcuni dirigenti del gruppo Stellantis in America Latina.

Peugeot Landtrek non sarà una vettura Fiat in America Latina

Anche le ultime immagini spia provenienti dal Brasile sembrano smentire questa possibilità. Infatti il pickup Peugeot Landtrek viene mostrato in versione prototipo con le tipiche caratteristiche di una vettura della casa automobilistica del Leone. Basti notare la calandra anteriore che segue il dna del marchio francese e le dimensioni del logo, anche coperto, molto più simile a quello del leone piuttosto che alla scritta Fiat a caratteri cubitali che caratterizza le altre auto della casa italiana in America Latina.

La produzione in Uruguay, insieme ad altri veicoli commerciali di Stellantis, non dovrebbe richiedere molto tempo. Ci sono ritardi per vari motivi, ma c’è ancora la possibilità del lancio entro la fine dell’anno. Non ci sono conferme, ma Peugeot Landtrek è atteso con il motore 2.0 turbodiesel, con circa 180 CV e 40,8 kgfm di coppia. Avrà un sistema di trazione 4×4 con cambio automatico.

Vedremo dunque nei prossimi giorni quali altre notizie arriveranno a proposito di questo modello di Peugeot il cui debutto è considerato molto importante per aumentare ulteriormente le quote di mercato del gruppo Stellantis in America Latina ed in particolare in Brasile dove modelli quali Fiat Strada e Fiat Toro sono particolarmente popolari come dimostrano i dati ufficiali di vendita.

