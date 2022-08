Stellantis: ufficiale la produzione di pickup Ram in Brasile

Stellantis torna a parlare della possibilità di avere un nuovo pickup in Brasile e, questa volta, conferma che si tratterà di un modello Ram prodotto in territorio brasiliano. Lo ha rivelato Antonio Filosa, presidente di Stellantis per il Sud America. Il dirigente ha anche affermato che l’inizio della produzione di questo nuovo pickup è molto vicino, anche se non ha detto esattamente quando sarà lanciato o dove sarà prodotto.

Stellantis conferma che Ram tornerà a produrre pickup in Brasile

Il dirigente ha commentato il prossimo ciclo di investimenti di Stellantis in Brasile, che è ancora in fase di finalizzazione, e che intende riportare in Brasile Ram. Vale la pena ricordare che l’azienda produceva anche la vecchia Dodge Dakota in Brasile, più precisamente a Campo Largo (PR). “Localizzeremo il marchio e i prodotti. Sarà un’avventura fantastica. Spero avvenga quanto accaduto con Jeep, o anche meglio”, spiega Filosa.

La parte curiosa di questa affermazione è stata menzionare i prodotti, al plurale, implicando che ci sarà spazio per più di un pickup. Da tempo si sente parlare di progetti per un pick-up Ram di medie dimensioni, ancora inedito, ma unibody e con la stessa piattaforma della Fiat Toro. Utilizzando la stessa architettura, sarebbe realizzato a Goiana (PE), da dove provengono il modello Fiat e la gamma brasiliana di Jeep. Filosa non commenta se effettivamente si farà lì, dicendo che “Sì, molto vicino. Non posso dire dove, ma molto vicino”.

È un progetto che è in forno da molto tempo. Nel 2018 l’allora presidente di Fiat Chrysler in America Latina, Stefan Ketter, incontrò Michel Temer (allora presidente del Paese), presentando i piani per la produzione di un pick-up medio a Goiana. Quando Filosa è subentrato, ha persino parlato del modello, dicendo che era ancora in attesa di approvazione e che si discuteva ancora se si trattasse di un veicolo Ram.

Poiché per anni è stato oggetto di numerose indiscrezioni, abbiamo sentito ogni tipo di informazione. Il progetto esisteva anche negli Stati Uniti, dove Ram voleva un rivale di Chevrolet Colorado e Ford Ranger, ma stava ancora cercando di trovare un modo per produrlo a un costo inferiore. Inizialmente si pensava addirittura di utilizzare la piattaforma della Jeep Gladiator e della Wrangler, tuttavia è troppo costosa e i piani si sono raffreddati. Al momento di queste voci, si diceva che il nuovo pickup potesse utilizzare il nome Dakota.

Un dettaglio interessante è che, parlando del prossimo ciclo di investimenti, Filosa ha affermato di voler aumentare la copertura del mercato e partecipare a più segmenti, “come il lancio di Abarth e la localizzazione di Ram”. Questo significa che non passerà molto tempo prima di vedere il nuovo pickup del marchio americano. Voci precedenti parlavano di un debutto nel 2024, ma a questo punto potrebbe arrivare anche prima.

