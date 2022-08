Nuova Lancia Delta: design e caratteristiche [Render]

Nel 2028 tornerà nuovamente sul mercato dopo molti anni la nuova Lancia Delta. La notizia è stata confermata ufficialmente alla fine dello scorso anno dal numero uno di Lancia, l’amministratore delegato Luca Napolitano. Il gruppo Stellantis infatti nei prossimi anni lancerà tre nuove auto con l’obiettivo di rilanciare in grande stile nel segmento premium del mercato auto la casa automobilistica piemontese.

Ecco quali saranno le principali caratteristiche della nuova Lancia Delta

La prima auto ad arrivare sarà la nuova Lancia Ypsilon nel 2024 e a seguire un nuovo crossover che sarà prodotto a Melfi e sarà la nuova ammiraglia del marchio. Il terzo modello che sarà lanciato sul mercato nel 2028 è proprio la nuova Lancia Delta. Questa probabilmente delle tre auto di Lancia è la più attesa sia dagli appassionati che dagli addetti ai lavori curiosi di rivedere una vettura che ha fatto la storia dell’automobilismo negli scorsi decenni.

In base a quanto dichiarato dal CEO di Lancia Luca Napolitano sappiamo già diverse cose su come sarà la nuova Lancia Delta. Innanzi tutto sappiamo che sarà una vettura solo elettrica in quanto Lancia ha deciso come tutti gli altri marchi di Stellantis di convertirsi alla produzione di auto a zero emissioni.

Poi sappiamo anche che sorgerà sulla piattaforma STLA Medium e avrà una lunghezza intorno ai 440 cm. Inoltre l’auto molto probabilmente sarà prodotta in Italia in uno degli stabilimenti di Stellantis nel nostro paese.

A differenza degli altri due nuovi modelli di Lancia, la nuova Lancia Delta rimarrà fedele a se stessa nel senso che avrà un design molto simile a quello della sua celebre antenata con uno stile di carrozzeria squadrato, geometrico, muscolare ed estremamente sportivo.

A livello di prestazioni l’auto non avrà nulla di meno della sua celebre antenata ma anzi possibilmente avrà ancora più cavalli e prestazioni ancora più importanti. A proposito di questo modello è possibile che già nel 2023 o al massimo nel 2024 avremo ulteriori dettagli oltre a qualche immagine teaser.

