Nuova Lancia Ypsilon: già nel 2023 conosceremo il suo aspetto

Nuova Lancia Ypsilon è uno di quei modelli di cui si parla già da tempo anche se il suo debutto avverrà nel corso del 2024. La futura generazione del celebre veicolo di Lancia infatti rappresenta il primo passo di una nuova era per la casa automobilistica piemontese che dopo un lungo periodo di oblio tornerà a dire la sua nel segmento premium del mercato auto europeo. Questo grazie alla decisione del gruppo Stellantis di rilanciare il marchio considerato come uno dei tre brand premium del gruppo insieme ad Alfa Romeo e DS Automobiles.

Già nel 2023 se non addirittura a fine 2022 sapremo come sarà la nuova Lancia Ypsilon

A proposito della nuova Lancia Ypsilon, sebbene il suo debutto come confermato avverrà nel primo trimestre del 2024 molto probabilmente già nel 2023 se non addirittura a fine 2022, sapremo quello che sarà il suo aspetto. Come ciò avverrà non è ancora noto anche se sembra assai probabile che l’auto possa essere rivelata attraverso alcune immagini teaser. Più difficilmente verrà presentata una concept car visto che l’arrivo della versione di produzione dista poco più di un anno e mezzo.

Ricordiamo che al momento della nuova Lancfa Ypsilon sappiamo che sarà un modello molto diverso da quello attuale pur rimanendo nello stesso segmento di mercato. Sarà fatto per piacere ad una platea più vasta di persone con un design più sportivo e maschio.

La lunghezza dovrebbe leggermente aumentare arrivando a sfiorare i 4 metri. Gli interni saranno molto più curati del modello attuale ma del resto ciò non stupisce visto che Lancia è considerato da Stellantis un brand premium. L’auto almeno inizialmente arriverà sul mercato con versioni termiche ed elettriche al 100 per cento. Queste ultime poi rimarranno le uniche a partire dal 2028 anno in cui dovrebbe avvenire il restyling di metà carriera.

