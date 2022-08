Chrysler: novità importante per il marchio negli USA

Arrivano notizie interessanti dagli Stati Uniti per quanto riguarda il marchio Chrysler. La casa automobilistica americana infatti ha lanciato una nuova Athleisure Merchandise Collection. La collezione unica è stata creata in collaborazione tra il team di licensing e merchandising di Stellantis e Winnie Cheung, chief designer – Advance Studio, Stellantis.

“Il marchio Chrysler è sempre stato incentrato sullo stile e sulla funzionalità ingegnosi, con l’obiettivo di fornire soluzioni per rendere le cose più facili per lo stile di vita frenetico dei nostri clienti”, ha affermato Chris Feuell, amministratore delegato del marchio Chrysler – Stellantis. “Questa speciale collaborazione incarna davvero ciò che il marchio rappresenta con l’obiettivo finale di creare prodotti moderni e di alta qualità che consentano ai consumatori di sentirsi a proprio agio mentre sono in movimento, con pratica sofisticatezza”.

Volendo fornire una piattaforma più ampia che mostri il talento che va oltre il design dei veicoli, la Chrysler Athleisure Merchandise Collection è la terza collaborazione avviata dal team di licenza e merchandising di Stellantis con l’ufficio di progettazione del prodotto. Le collezioni precedenti includono merchandising per i marchi Dodge e Jeep che sono stati ispirati dai designer Stellantis North America.

La collezione di otto pezzi Chrysler Athleisure Merchandise comprende felpe con cappuccio, magliette a maniche lunghe, leggings, giacca con zip e una mensa con marchio Chrysler. “La mia ispirazione per questa collezione deriva dalla mia esperienza di vita reale come mamma e dipendente a tempo pieno”, ha affermato Cheung. “L’estetica di questa collezione è semplice, moderna con un approccio versatile, consentendo ai consumatori di essere chic, comodi e senza sforzo nella loro vita quotidiana”.

