Chrysler Pacifica è il secondo minivan più venduto negli USA

Secondo l’ultimo comunicato stampa di vendita di Stellantis, “Le vendite totali del marchio Chrysler negli Stati Uniti sono aumentate del 95 per cento, con la Chrysler Pacifica che ha venduto il 143 per cento in più rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso. L’aumento delle vendite del marchio Chrysler e di Pacifica nel secondo trimestre è stato trainato dall’aumento delle vendite della flotta a causa di un portafoglio ordini arretrato. ”

Tra i minivan negli USA Chrysler Pacifica è il secondo più venduto nel 2022

Quindi, in altre parole, molte di queste Chrysler Pacifica sono di proprietà di aziende o del governo. Chrysler ha venduto più di 32.000 Pacifica nel secondo trimestre del 2022. Infatti, secondo GoodCarBadCar.net, che tiene traccia delle vendite, finora nel 2022 hanno trovato casa più Pacifica rispetto alla Honda Odyssey e alla Kia Carnival messe insieme. Toyota ha venduto 34.409 minivan Sienna quest’anno essendo dunque il minivan più venduto negli Stati Uniti.

Chrysler Pacifica ha ricevuto un restyling nel 2017 che l’ha resa molto più competitiva nel segmento dei minivan. Ha ottenuto alcune lievi modifiche estetiche. Ma ha anche mantenuto l’intelligente sistema Stow and Go, che consente di ripiegare i sedili nel pavimento, oltre a dozzine di piccole ma utili funzioni, come uno specchietto a volo d’uccello nel soffitto che consente al conducente di tenere sott’occhio tutti i passeggeri.

L’affidabilità della Chrysler Pacifica sembra essere il suo tallone d’Achille. Non è un veicolo consigliato da Consumer Reports e ha un punteggio basso nella valutazione di affidabilità prevista. Inoltre, nella sua recensione, Car and Driver ha segnalato diversi problemi di affidabilità coperti dalla garanzia.

JD Power fa eco ai sentimenti di CR. I proprietari della Pacifica affermano che la qualità e l’affidabilità della Chrysler Pacifica sono giuste, quando vengono interrogati su difetti, malfunzionamenti e difetti di progettazione. Inoltre, i proprietari hanno riportato solo valori di rivendita medi e un’esperienza di guida media. È arrivato terzo, su tre, nella categoria minivan al JD Power. Nonostante ciò però il modello che viene costruito da Stellantis nel suo stabilimento di Windsor continua ad essere uno dei più venduti nel paese.

Ti potrebbe interessare: Fiat Chrysler: Corte d’Appello Usa respinga nuova mozione GM