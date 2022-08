Peugeot svela i segreti di come assembla i suoi veicoli elettrificati

Peugeot ha svelato il lavoro dei suoi tecnici responsabili dell’assemblaggio e del collaudo delle batterie montate sui suoi veicoli elettrificati (100% elettrici e ibridi plug-in), sia auto che veicoli commerciali.

Gli esperti rappresentano l’eccellenza, valore chiave del marchio francese. Hanno seguito una formazione avanzata prima di lavorare negli stabilimenti in Spagna, Slovacchia e Francia. Ogni batteria viene testata per garantirne l’affidabilità, le prestazioni e la durata.

Peugeot: il brand francese mostra come assembla i suoi veicoli elettrificati nei vari stabilimenti

L’elettrificazione dei veicoli della casa del Leone subisce un’accelerazione nel 2022 con la nuova Peugeot 408 che completerà l’offerta dei modelli ibridi plug-in, già ampliata con la nuova 308 e con i veicoli commerciali 100% elettrici.

Nel 2022, oltre il 70% della gamma di Peugeot venduta nel mondo sarà elettrificata. In Europa, i modelli Peugeot elettrificati hanno rappresentato 1 auto su 4 della sua line-up venduta nel primo semestre 2022 (rispetto a 1 su 6 del 2021).

Entro il 2025, il 100% dei modelli della gamma del costruttore di Stellantis offrirà una versione elettrificata. Ciò implicherà un sostanziale aumento del numero di batterie da assemblare. La casa automobilistica francese stima che le sue equipe assembleranno fino a 10.000 batterie al mese per la sua famiglia di vetture nel 2022 e fino a 7000 al mese per la gamma di veicoli commerciali.

I tecnici impiegano circa 60 minuti per assemblare i moduli della batteria (celle e componenti preassemblati) da 50 kWh. Per i moduli delle batterie da 75 kWh occorrono invece circa 90 minuti. Ogni batteria viene sottoposta poi a una serie di rigorosi test di qualità prima di inserirla in un veicolo elettrificato. Pertanto, ogni unità è dotata di una garanzia di 8 anni/160.000 km per il 70% della sua capacità di carica.

Questa serie di test, che dura 15 minuti, è obbligatoria per autorizzare l’installazione della batteria nel veicolo. La prima prova simula il funzionamento della batteria in un veicolo dopo l’assemblaggio. La seconda simula l’utilizzo della batteria alla massima potenza. La terza è una prova di tenuta. L’unità della batteria viene pressurizzata con del gas per verificare la presenza di eventuali perdite, monitorando la perdita di pressione. Una tenuta adeguata impedisce all’acqua o alla sporcizia di penetrare nelle celle della batteria e di comprometterne il ciclo di vita o le prestazioni.

Gli operatori specializzati sono presenti in cinque fabbriche di Stellantis

Gli operatori specializzati lavorano nei reparti dedicati all’assemblaggio delle batterie di cinque stabilimenti di Stellantis: Vigo e Saragozza (Spagna), Trnava (Slovacchia), Sochaux e Mulhouse (Francia) e presto anche Hordain (Francia). Queste unità produttive assemblano sulla stessa linea sia i veicoli elettrificati che quelli con motore a combustione interna.

I tecnici che testano e assemblano le batterie dei veicoli Peugeot provengono dagli impianti di Stellantis. Vengono selezionati in base alle loro competenze in materia di elettrificazione e ricevono una formazione specifica che dura un mese.

Come conseguenza della transizione energetica e dell’aumento del mix di modelli elettrificati, Peugeot e il gruppo automobilistico italo-francese stanno aumentando il numero di tecnici qualificati per l’assemblaggio e il lavoro sui veicoli elettrificati.

Jérôme Micheron, direttore prodotto di Peugeot, ha detto che l’elettrificazione della gamma della casa del Leone è un successo. I modelli a basse emissioni (Low Emission Vehicles – LEV) hanno rappresentato più di 1 auto venduta su 4 in Europa nel primo semestre del 2022.

In questo momento l’azienda offre una gamma completa di veicoli elettrificati con la e-208 e l’e-2008, entrambi 100% elettrici. La nuova 408, la nuova 308 (5 porte e station wagon), il 3008 e la 508 (fastback e station wagon) sono disponibili con propulsori ibridi plug-in. L’offerta di veicoli commerciali leggeri è completa con le versioni a zero emissioni: e-Partner, e-Eexpert ed e-Bpxer.

Peugeot ha inoltre potenziato la sua gamma di veicoli elettrificati nel 2022. La Peugeot 408 sarà dotata sin dal lancio di due propulsori ibridi plug-in da 180 CV e 225 CV. La 308 propone questi propulsori sulle versioni 5 porte e SW. Entrambi i modelli sono costruiti su un’evoluzione della piattaforma EMP2, che consentirà anche l’inserimento di un powertrain full electric. La gamma di veicoli commerciali è stata completata alla fine del 2021 dal Peugeot e-Expert Hydrogen che associa la tecnologia elettrica a quella della pila a combustibile a idrogeno.