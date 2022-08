Peugeot 3008 e 5008: la gamma si aggiorna con nuovi allestimenti

Peugeot ha aggiornato i Peugeot 3008 e 5008 con nuovi allestimenti, modifiche al design e aggiornamenti nell’abitacolo senza cambiare però i prezzi per i clienti britannici. È inoltre disponibile una scelta più ampia di motori su entrambi i SUV francesi, con la tecnologia Plug-in Hybrid ora disponibile su tutta la gamma del 3008.

Da agosto, Active Premium+ e Allure Premium+ hanno preso il posto delle versioni Active Premium e Allure Premium, con l’allestimento Allure non più disponibile. Sia il Peugeot 5008 che il 3008 saranno ora disponibili nelle varianti Active Premium+, Allure Premium+, GT e GT Premium.

Peugeot 3008 e 5008: debuttano i nuovi allestimenti Active Premium+ e Allure Premium+

L’allestimento Active Premium+ porta con sé diversi aggiornamenti rispetto al precedente Active Premium, inclusa l’aggiunta dell’Aluminium Pack che prevede soglie sottoporta e pedali delle portiere anteriori in alluminio, cerchi in lega Detorit Storm Grey Diamond-Cut da 18” (solo 3008) e barre al tetto in alluminio. Inoltre, è stato aggiunto lunotto e finestrini laterali posteriori oscurati.

Anche i Peugeot 3008 e 5008 Allure Premium+ hanno ricevuto l’Aluminium Pack con tetto aggiornato dotato di finitura Black Diamond a contrasto per uno stile aggiunto.

Per soddisfare la crescente domanda dei clienti per il propulsore Hybrid 225 e-EAT8, il Peugeot 3008 Hybrid è stata ampliata per includere il nuovo allestimento Active Premium+, con conseguente riduzione del prezzo di ingresso per i clienti Hybrid.

Il Peugeot 3008 Hybrid Active Premium+ include ora caratteristiche aggiuntive rispetto alle varianti benzina e diesel, tra cui display touch da 10 pollici con navigazione connessa e riconoscimento vocale, finiture effetto pelle Half Mistral con cuciture Colyn e Mint Green a contrasto, regolazione manuale del supporto lombare del sedile del conducente, specchietto retrovisore interno senza cornice e sistema avanzato di frenata di emergenza con assistenza video e radar.

La versione Active Premium+ di 3008 e 5008 ricevono anche il cambio automatico EAT8 a 8 rapporti sui propulsori PureTech 130 da 1.2 litri e BlueHDi da 1.5 litri, con entrambi i modelli ora venduti esclusivamente con la trasmissione automatica. Ciò segue la crescente domanda dei clienti che scelgono il cambio automatico anziché quello manuale.

I Peugeot 3008 e 5008 possono essere acquistati presso le concessionarie Peugeot e tramite la piattaforma Buy Online. Acquistando online è possibile configurare, finanziare e ordinare il veicolo preferito stando comodamente a casa, oltre a ottenere una valutazione di permuta parziale dell’eventuale veicolo in possesso. Infine, tramite il Virtual Showroom di Peugeot è possibile anche programmare un tour video dal vivo dei veicoli interessati.