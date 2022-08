Nuova Alfa Romeo Giulia: c’è chi la immagina così

Nuova Alfa Romeo Giulia nei prossimi anni riceverà una nuova generazione. La notizia è stata ufficialmente confermata dal numero uno della casa automobilistica del Biscione, l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato. Al momento non si sa ancora quando questo modello debutterà ma si presume che prima del 2026 difficilmente la vedremo arrivare sul mercato.

Ecco come Theottle immagina la nuova Alfa Romeo Giulia 2026

A proposito di questa vettura, segnaliamo che nelle scorse ore sul web è apparso un nuovo render opera dell’artista digitale Theottle che ha provato ad immaginare quello che secondo lui potrebbe essere l’aspetto della nuova Alfa Romeo Giulia. Questi due rendering sono stati realizzati utilizzando due prodotti Stellantis: la Maserati Ghibli e l’Alfa Romeo Tonale.

La prima perché si tratta di una vettura abbastanza simile a quella che potrebbe essere la futura generazione di Giulia e la seconda perché inevitabilmente il recente SUV del Biscione rappresenta una sorta di nuovo punto di riferimento estetico di tutte le future auto della casa automobilistica milanese.

La nuova vettura siederà sulla piattaforma STLA Large, che presenta elementi dell’architettura Giorgio. Theottle nel disegnare questa auto si è preoccupato per l’aerodinamica. Come per altri veicoli elettrici, la nuova Giulia potrebbe avere dunque maniglie delle porte a filo. Nonostante ciò, avrebbe comunque dei normali specchietti retrovisori invece delle telecamere. L’influenza del Tonale è evidente all’avantreno, ma soprattutto al posteriore, con i caratteristici fanali posteriori.

L’attuale berlina elettrica di Alfa Romeo potrebbe sembrare molto diversa da questi rendering. Sicuramente a proposito di questa auto, una delle prime ad essere realizzate dal nuovo capo del design di Alfa Romeo Alejandro Mesonero-Romanos, ne sapremo di più già a partire dai prossimi mesi.

