Alfa Romeo lancerà una grande berlina nel 2027: ecco come sarà [Render]

Alfa Romeo nel 2027 lancerà una nuova top di gamma. Secondo quanto dichiarato dal numero uno della casa automobilistica del Biscione si tratterà di una vera e propria ammiraglia. Non è ancora chiaro come si chiamerà questa auto anche se molto probabilmente sarà una rivale diretta di Bmw Serie 5.

Ecco come viene immaginato l’aspetto della futura ammiraglia di Alfa Romeo

Questa futura ammiraglia di Alfa Romeo che secondo alcuni si potrebbe chiamare GTV e secondo altri Alfetta, sarà una berlina di grandi dimensioni che sorgerà sulla piattaforma STLA Large e sarà prodotta in Italia probabilmente a Cassino o a Pomigliano.

Questa auto sarà pensata per mercati fondamentali quali Stati Uniti e Cina ed infatti Imparato ha dichiarato di recente che l’auto sarà sviluppata negli Stati Uniti da un team apposito con l’obiettivo di portare sul mercato una vettura che possa piacere molto ai clienti americani. Questa futura berlina arriverà sul mercato solo in versione completamente elettrica come ogni altra auto del Biscione dal 2025 in poi.

Nei giorni scorsi Imparato a proposito di questa auto ha dichiarato: “Conoscendo il DNA dell’Alfa Romeo nelle berline e nella sportività, la risposta probabilmente non sarà un SUV. Voglio reinventare la sportività per il 21° secolo, fornendo un elevato livello di autonomia e prestazioni elevate, proteggendo anche il cliente in termini di abitabilità ma senza distruggere l’aerodinamica, che è un fattore chiave del nostro sviluppo futuro.

Insomma la futura ammiraglia del Biscione sarà una sorta di non plus ultra di design, eleganza, sportività, lusso, meccanica e prestazioni di Alfa Romeo. Qui vi mostriamo un render, che è stato pubblicato dal famoso magazine britannico Autocar, che ipotizza quello che potrebbe essere l’aspetto di questo modello quando finalmente sarà ufficialmente svelato. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno a proposito di questa auto nei prossimi mesi.

