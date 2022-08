Peugeot 208 e 2008 avranno una serie speciale Road Trip

In Brasile Peugeot 208 e 2008 riceveranno l’edizione speciale Road Trip verso la fine del 2022. In comune, entrambi questi modelli avranno il motore da 1,6 litri e il cambio automatico. Nell’aspetto esterno, avranno un colore speciale e uno stemma di serie sui parafanghi anteriori.

A fine anno Peugeot 208 e 2008 avranno una nuova versione in Brasile: la Road Trip

All’interno, Peugeot 208 e 2008 Road Trip avranno coprisedili in materiali premium con cuciture arancioni e pedali in alluminio, tra le novità più evidenti. Tra i principali articoli standard, entrambi dovrebbero avere aria condizionata, sterzo elettrico, alzacristalli elettrici su tutte e quattro le porte, airbag frontali e laterali, allarme perimetrale, serrature elettriche, telecamera per la retromarcia, pilota automatico tra gli altri.

Nella Peugeot 2008 Road Trip, il sistema multimediale è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto con una connessione cablata e uno schermo da sette pollici. Il sistema dispone di uno schermo da 10,3” con connessione Wireless per Android Auto e Apple Carplay.

Il motore 1.6 16V EC5 ha 113 CV di potenza massima a 6.000 giri/min e una coppia di 15,4 kgfm a 4.250 giri con benzina. Con l’etanolo, la potenza è di 120 CV a 6.000 giri/min e la coppia è di 15,6 kgfm a 4.500 giri/min. Il cambio è un automatico a sei rapporti.

Vedremo dunque a proposito di questa nuova versione di Peugeot 208 e 2008 denominata Road Trip quali altre novità arriveranno dal Brasile nel corso delle prossime settimane. Quello che è certo è che anche grazie a questi modelli la casa automobilistica del Leone intende crescere ulteriormente in Brasile dopo gli ottimi risultati riscontrati fino a questo momento nel corso del 2022.

