Maserati Grecale: tempi di attesa di tre mesi per il SUV in Australia

Maserati Grecale ha già più di 100 ordini in Australia anche se il prezzo deve ancora essere confermato e senza che i clienti locali abbiano effettuato un test drive. I rappresentanti di Maserati in Australia affermano di essere già in possesso di 120 ordini per il nuovo SUV medio dell’azienda.

Maserati Grecale: tempi di attesa di tre mesi in Australia per il SUV di segmento D del Tridente

Il prezzo deve ancora essere confermato, tuttavia le prime indicazioni sono che il prezzo consigliato non scenderà al di sotto di $ 100.000 anche se probabilmente diventerà il modello più conveniente del marchio italiano in cinque anni. La Maserati Grecale sarà venduta con un “prezzo premium” rispetto ad altri marchi, ha affermato Grant Barling, Direttore Generale di Maserati in Australia.

Nonostante il prezzo elevato previsto, Maserati crede che Grecale possa raddoppiare le vendite del marchio in Australia entro i primi due anni di vendita.

“Crediamo… che come marchio possiamo potenzialmente raddoppiare il nostro volume”, ha affermato Barling. Maserati afferma che la Grecale dovrebbe rappresentare dal 60 al 70% delle sue vendite in Australia. Maserati ha anche rivelato tempi di attesa fino a tre mesi per il suo primo nuovo modello dall’arrivo del Levante nel 2017, rilanciando il programma di personalizzazione introdotto localmente due anni fa.

Dato il fin qui scarso interesse suscitato da questo programma in Australia Maserati sta cercando di suscitare un rinnovato interesse per il programma di personalizzazione. I clienti che optano per Fuoriserie dovranno attendere sei mesi per la consegna del loro veicolo personalizzato, afferma l’azienda.

La Maserati Grecale in Australia sarà coperta da una garanzia di tre anni/chilometro illimitato. Anche se molti rivali del lusso sono passati a una copertura di cinque anni, Maserati Australia afferma di non avere intenzione di passare da una garanzia da tre a cinque anni.

Nel frattempo, Maserati Australia afferma che tutti gli ordini futuri saranno basati sugli ordini dei clienti, piuttosto che avere scorte in showroom in standby, il che probabilmente allungherà i tempi di attesa. Il SUV Maserati Grecale arriverà in Australia all’inizio del 2023, con la versione elettrica in arrivo nel 2024.

