Alfa Romeo Tonale: negli USA concorrenza interna da Dodge Hornet?

Nei prossimi mesi Alfa Romeo Tonale inizierà ad essere commercializzata anche negli Stati Uniti. Il suo debutto, se non ci saranno ritardi, dovrebbe avvenire entro la fine del 2022. Gli USA rappresentano un mercato fondamentale per questo modello che a fine luglio aveva raccolto già oltre 14 mila ordini in Europa.

Alfa Romeo Tonale e Dodge Hornet: come sarà la loro convivenza in Nord America?

Infatti Alfa Romeo punta forte su questo veicolo per far aumentare e non di poco le sue immatricolazioni in Nord America. Alfa Romeo Tonale in America però dovrà fare i conti anche con un concorrente interno. Ci riferiamo alla nuova Dodge Hornet che è stata presentata proprio ieri. I due modelli sono veramente molto simili. Le differenze prevalentemente riguardano la gamma dei motori.

Quella di Dodge Hornet è più orientata alle prestazioni mentre probabilmente con Alfa Romeo Tonale Stellantis punta più sul prestigio e sul lusso. Quello che però più di qualcuno teme, è che in Nord America i due modelli possano pestarsi i piedi l’uno con l’altro. In particolare dei due quello che rischia maggiormente è proprio Tonale. Il SUV del Biscione infatti dovrebbe costare circa 10 mila dollari in più, avere motori meno potenti oltre ad essere un brand meno conosciuto di Dodge negli USA che invece è assai famoso per via delle sue muscle car.

Questo porta più di qualcuno a pensare che tra i due modelli proprio Alfa Romeo Tonale possa essere il più penalizzato. Basti pensare che Dodge Hornet in appena 24 ore ha già ottenuto circa 14 mila ordini negli Stati Uniti.

Molto dipenderà da come Stellantis riuscirà a differenziare l’offerta commerciale dei due modelli ma evidentemente se si è deciso di ricavare due modelli dallo stesso progetto evidentemente il gioco vale la candela. Vedremo dunque come andranno le cose per Tonale e Hornet quando entrambi i modelli saranno stati lanciati con le gamme al completo nel mercato auto americano.

Ricordiamo che in ogni caso da questa situazione un vincitore ci sarà. Ci riferiamo allo stabilimento Stellantis di Pomigliano che sarà l’unico impianto al mondo a produrre entrambi questi modelli. Dunque comunque vada per il sito produttivo sarà un successo.

