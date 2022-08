Alfa Romeo Tonale e Dodge Hornet: ci sono speranze di vederli in Brasile?

Tra i marchi del gruppo Stellantis che attualmente non sono venduti in Brasile, due sono spesso rimpianti dai loro fan in Brasile: Dodge e Alfa Romeo. Come in Sud America, i dirigenti di Stellantis negli Stati Uniti e in Europa stanno utilizzando tutte le sinergie possibili per rendere i loro marchi sostenibili. Una delle ultime novità presentate dal gruppo è la Dodge Hornet, che è la versione americana di Alfa Romeo Tonale.

Ci sarà spazio in futuro per Alfa Romeo Tonale o Dodge Hornet in Brasile?

Quello che in tanti in questi giorni si stanno chiedendo in America Latina è se un giorno ci sarà spazio per la Dodge Hornet e/o Alfa Romeo Tonale in Brasile. Entrambe le vetture appartengono al segmento C-SUV (midsize), lo stesso della Jeep Compass. Ed è proprio in questo segmento che alcuni marchi del lusso stanno scommettendo in Brasile.

Volvo ha un modello molto forte in questo segmento: la XC60 Plug-in Hybrid, leader tra le auto PHEV. Stellantis ha la Jeep Compass 4xe, ma ad un prezzo molto più basso. Sono presenti anche la BMW X3 e la Mercedes-Benz GLC. Ma Jeep è “troppo popolare” per competere con questi marchi premium.

La Dodge Hornet è stata appena presentata negli Stati Uniti e potrebbe essere un’alternativa interessante per il marchio tornare in Brasile. Dodge Hornet è un tentativo di mantenere il marchio rilevante in attesa delle future muscle car elettriche.

Come marchio americano – che si sposa bene con Ram e Jeep – la Dodge Hornet sarebbe forse un’opzione ancora più interessante per Stellantis rispetto al debutto in Brasile di Alfa Romeo Tonale. Dodge è un marchio più facile con cui lavorare in Brasile rispetto ad Alfa Romeo, che probabilmente avrebbe una domanda inferiore. Vedremo cosa ne penseranno in proposito i dirigenti di Stellantis e se in futuro ci sarà spazio in Brasile per almeno uno dei due SUV.

