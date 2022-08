Abarth: Clerot, Barrichello e Staico vincono ad Interlagos nel Campionato F4 brasiliano

Ai vincitori della prima stagione del Campionato Brasiliano F4 Powered by Abarth Certified by FIA si aggiungono i nomi di Fernando Barrichello (BRA – Full Time Sport) e Lucas Staico (BRA – TMG Racing). Nel terzo round della stagione, sul circuito di Interlagos, è stato ancora una volta Pedro Clerot (BRA – Full Time Sport) a dare il segno in gara 1, ottenendo 5 vittorie in campionato e allungando il proprio vantaggio in classifica generale. Vinicius Tessaro (BRA – Cavaleiro Sports) e Nick Monteiro (BRA – TMG Sport) salgono sul podio insieme al leader di campionato.

Nella serie brasiliana di Abarth prime vittorie per il figlio di Rubens Barrichello e Lucas Staico

In gara 2 è arrivato il primo successo in carriera per Fefo Barrichello davanti a un papà emozionato Rubens e al fratello Eduardo, vicecampione della F4 statunitense nel 2018. Felice della sua prima vittoria Fernando Barrichello ha commentato: “Sono ancora senza parole e posso Non credere che sia successo! L’auto era impeccabile. Devo solo ringraziare la mia famiglia, solo loro sanno tutto quello che abbiamo passato in questi ultimi giorni, vi voglio tanto bene, questa vittoria è nostra”.

Dietro Barrichello c’erano Alvaro Cho (BRA – KTF Sports) e ancora una volta Nick Monteiro, che ha mostrato grandi progressi sul circuito paulista. In gara 3 un altro primato, quello di Lucas Staico che ha conquistato la sua prima vittoria in campionato davanti a Pedro Clerot e Nick Monteiro, che ha realizzato una tripletta di terzi posti.Il 3 e 4 settembre la F4 Il Campionato Brasiliano Powered by Abarth torna sul circuito di Velocitta per il quarto round stagionale.

Nuovi vincitori anche nell’ADAC Formel 4 con Taylor Barnard (GBR – PHM Racing) che firma una doppietta e conquista il terzo posto in gara 3, dimostrando di amare il circuito del Nurburgring. In gara 1, dietro al pilota inglese, sono saliti sul podio il leader della classifica Andrea Kimi Antonelli (ITA – Prema Racing) e il campione in carica esordiente Nikita Bedrin (PHM Racing). In gara 2 il podio è identico al britannico davanti ad Antonelli e Bedrin.

In gara 3 arriva la prima vittoria per il giovane pilota della Ferrari Driver Academy James Wharton (AUS – Prema Racing) che si mette alle spalle il suo esperto compagno Conrad Laursen (DNK – Prema Racing) e il vincitore delle prime due gare Barnard. Nonostante la mancata vittoria Antonelli allunga il suo vantaggio in classifica anche grazie all’assenza del suo diretto inseguitore Rafael Camara (BRA – Prema Racing). Tra quindici giorni l’ADAC F4 tornerà in pista al Lausitzring per il penultimo round della stagione.

Ti potrebbe interessare: Abarth Pulse: arrivano le prime impressioni dal Brasile