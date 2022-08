Abarth 500 elettrica: c’è chi la immagina così

Abarth 500 elettrica sarà la prima auto completamente elettrica della casa automobilistica dello Scorpione. Basata sulla nuova generazione di Fiat 500 la vettura sarà presentata ufficialmente nel corso del prossimo anno.

Si tratta di un modello particolarmente atteso in quanto sono in tanti a chiedersi come Abarth riuscirà a portare sul mercato una vettura completamente elettrica che sia rispettosa di quella che è la sua storia e la sua tradizione. Questa infatti è il primo EV realizzato dal produttore italiano nel corso della sua lunga storia.

Una nuova ipotesi stilistica su quello che sarà il design della futura Abarth 500 elettrica

A proposito della futura Abarth 500 elettrica qui vi mostriamo il render di Laco Design che ha provato ad immaginare quello che potrebbe essere il design di questo modello quando finalmente sarà svelato. Questa ipotesi si basa sulle recenti foto spia del prototipo camuffato che per sommi capi hanno fatto intuire quelle che potrebbero essere le differenze rispetto alla versione normale di Fiat 500.

La vettura avrà tutte le caratteristiche estetiche tipiche di un’auto della casa automobilistica dello scorpione. Quanto al motore sarà ovviamente il più potente in assoluto per una 500. Non si hanno notizie certe in proposito ma qualcuno azzarda che questo modello possa addirittura arrivare a sfiorare i 200 cavalli garantendo dunque prestazioni da record per una 500.

Sicuramente a proposito della nuova Abarth 500 elettrica già nel corso dei prossimi mesi avremo ulteriori informazioni. Non ci resta dunque che aspettare e vedere cosa emergerà a proposito di questo atteso modello con il quale Abarth darà il via ad una nuova era fatta di auto elettriche a zero emissioni dalle prestazioni però elevate.

