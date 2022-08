Fiat Fastback avrà lo stesso motore turbo di Pulse

Fiat nei mesi scorsi ha fatto di tutto per nascondere il nuovo Fiat Fastback. Prima il prototipo è stato avvistato con un forte camouflage e poi il brand ha mostrato i primi render ufficiali che hanno suscitato molte polemiche a causa delle sue dimensioni spropositate. Immediatamente, per caso o meno, sono apparse sulle strade pubbliche un numero enorme di foto del modello “reale” . E ora, un’altra immagine ha anche rivelato quale motore utilizzerà.

Fiat Fastback: nuove immagini svelano che il SUV coupé avrà lo stesso motore Turbo di Fiat Pulse

Scattate e inviate da André Diamantino, a Belo Horizonte, queste foto non solo mostrano il fratello crossover del Cronos, ma mostrano anche che porta la valutazione del Brazilian Labelling Program (PBE), volto a mostrare l’efficienza dei consumi del modello. Quello che si legge è che si tratta di un Fastback T200 Impetus, con la combinazione e la lettera riferite al motore.

Si ipotizzava che il nuovo crossover Fiat sarebbe stato posizionato sopra Pulse e ciò suggeriva che avrebbe avuto il motore 1.3 turbo da 175 CV come quello utilizzato da Toro, Compass e Renegade. Infine avrà il 1.0 turbo che in versione benzina garantisce 120 CV e 200 Nm . Al motore è associato un cambio automatico di tipo CVT con paddle al volante in grado di impostare sette marce selezionabili.

La stessa etichetta PBE indica il consumo di 11,3 km/l (8,85 l/100 km) nel circuito urbano e 13,9 km/l (7,2 l/100 km) nel ciclo autostradale. Ricordiamoci che questi consumi sono presi in “laboratorio” e sono generalmente più alti nella vita reale. La cosa interessante è che sono leggermente migliori di Pulse nello stesso ciclo di test.

Condividendo la piattaforma MLA con Pulse (derivata da quella utilizzata in Argo e Cronos), le stime indicano che manterrà lo stesso passo del piccolo SUV e che crescerà soprattutto all’indietro per avere una lunghezza simile a quella di Cronos e offrire un bagagliaio tra 450 e 500 litri.

Il nuovo modello dovrebbe offrire anche il nuovo 1.3 turbo con cambio automatico a sei rapporti al top della sua gamma. La Fiat Fastback dovrebbe debuttare in Brasile nell’ottobre di quest’anno. Vedremo dunque a proposito di questo modello quali altre novità arriveranno nel corso dei prossimi giorni.

