Fiat 500 Spiaggina Carrozzeria Boano: all’asta la “rarità” di Gianni Agnelli

Quando si parla dell’esclusiva Fiat 500 Spiaggina Carrozzeria Boano non si può fare a meno di ricordare uno degli esemplari più rari della storia dell’automobilismo, profondamente legati a Gianni Agnelli. Questa iconica e appunto rarissima spiaggina è stata realizzata in appena due esemplari dalla Carrozzeria Boano su richiesta dello stesso Gianni Agnelli: oggi viene proposta all’asta dalla casa d’aste Sant’Agostino che la proporrà al pubblico il prossimo 8 settembre. Quello dell’asta è l’ultimo esemplare sopravvissuto dei due che sono stati realizzati ed è responsabile della creazione del genere delle auto da spiaggia, capace di renderlo una vera icona automobilistica.

Raramente è possibile far risalire un’intera classe di veicoli a una singola macchina, ma nel caso delle auto da spiaggia che adoriamo così tanto, una singola coppia di veicoli può essere accreditata per aver scatenato la mania della spiaggina praticamente a livello internazionale. Stiamo parlando quindi dell’unica superstite delle due vetture in questione, una Fiat 500 Spiaggina Carrozzeria Boano, commissionata dallo stesso Gianni Agnelli nel 1958. Si tratta dell’auto che lo stesso Agnelli utilizzò personalmente durante le sue vacanze in Costa Azzurra a Villa Leopolda, mentre l’altra apparteneva ad Aristotele Onassis ed è stata purtroppo distrutta in un incidente.

La Fiat 500 Spiaggina Carrozzeria Boano divenne la protagonista assoluta degli Anni Sessanta

Negli Anni Sessanta questa iconica spiaggina, basata sulla popolarissima Fiat 500, divenne un modello popolarissimo poiché veniva spesso fotografata e raffigurata su tutti i rotocalchi dell’epoca in virtù di un’appartenenza legata a proprietari facoltosi e dalla fama indiscussa. Gli unici due modelli mai realizzati di questa Fiat 500 Spiaggina Carrozzeria Boano appartenevano infatti a Gianni Agnelli e Aristotele Onassis.

Un’auto così significativa per la storia dell’automobile sarebbe solitamente “sigillata” in uno dei musei più prestigiosi del mondo, ma ora questo bellissimo classico italiano, nell’esemplare rimasto a Torino, sarà messo all’asta l’8 settembre all’Asta di Automobili della casa d’aste Sant’Agostino con una stima compresa fra 700mila e 1 milione di euro. Si trattava di “vetturette” di un certo spessore, visto che potevano essere commissionate soltanto da pochi fortunati clienti; le Fiat 500 Spiaggina Carrozzeria Boano venivano utilizzate esclusivamente per spostamenti brevissimi. La vettura poteva contare su un telaio completamente modificato che garantiva maggiore spazio a disposizione e un’estetica differente rispetto a quella della Fiat 500 di partenza. Le spiaggine disponevano di interni impermeabili, assenza di tetto e portiere e spesso di un tendalino che faceva da copertura per ripararsi dai raggi del sole assente su questa Fiat 500 Spiaggina Carrozzeria Boano.

Si può ammettere quindi che con questa Fiat 500 Spiaggina Carrozzeria Boano, Gianni Agnelli diede vita al fenomeno delle spiaggine e la vettura può essere quindi considerata la reale capostipite di questo genere di vetture poi commissionate anche ad altri carrozzieri. Bellissime le finiture in legno della carrozzeria, gli iconici sedili in vimini e il volante in legno e metallo di Nardi.