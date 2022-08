Alfa Romeo lancerà la nuova grande berlina elettrica nel 2027 [Render]

Alfa Romeo sembra destinata a rubare la scena alla BMW Serie 5 con una grande auto elettrica che sarà in vendita entro il 2027, anno in cui la gamma della casa automobilistica del Biscione sarà completamente elettrica, in linea con i piani del marchio secondo l’amministratore delegato dell’azienda, Jean-Philippe Imparato. Nonostante la redditività del grande settore dei SUV, il nuovo modello di punta assumerà una forma più tradizionale.

Nuova ipotesi di design sulla futura ammiraglia di Alfa Romeo

Alla domanda se il marchio stesse sviluppando un modello più grande come parte del suo futuro portafoglio completamente elettrico, Imparato ha detto: “Noi abbiamo la vocazione di essere un marchio premium mondiale, quindi devo essere nell’ottica di lanciare modelli anche nel segmento E premium, ciò avverrà nel corso del 2027″.

Rispondendo a proposito della questione se il nuovo modello top di gamma elettrico di Alfa Romeo avrebbe avuto la forma di un grande SUV o di una berlina più tradizionale, Imparato ha continuato: “Se fosse piuttosto qualcosa nel mezzo? Sapendo che saremo BEV, la sfida diventa aerodinamica, e sapendo che il DNA dell’Alfa Romeo è la berlina e sapendo che la firma dell’Alfa è lo sport, la risposta probabilmente non è il SUV: voglio reinventare la sportività per il 21° secolo.”

La grande berlina EV di Alfa Romeo si collocherà nella gamma del Biscione sopra Giulia di prossima generazione dell’azienda, che Imparato ha confermato tornerà in versione completamente elettrica. Mentre il dirigente ha parlato esplicitamente di modelli berlina nella futura formazione dell’azienda, si pensa che il marchio probabilmente offrirà SUV elettrici equivalenti.

Imparato ha inviato il suo team negli Stati Uniti per aiutare a sviluppare la nuova grande berlina: “Abbiamo mandato qualcuno lì per sviluppare la migliore risposta al mercato. Apprezzo molto il fatto che l’Alfa Romeo stia vendendo auto in Nord America e in Cina, ma cercheremo di venderle in tutto il mondo”.

Il carismatico capo del marchio italiano ha anche detto che l’auto offrirà “un alto livello di prestazioni e abitabilità senza distruggere l’aerodinamica” e quindi l’autonomia. La piattaforma STLA Large della società madre Stellantis (prevista per l’arrivo a partire dalla fine del 2023) costituirà probabilmente la base del modello ancora senza nome, consentendo batterie di dimensioni comprese tra 101 e 118 kWh per autonomie fino a 800 km da una carica completa, oltre alla capacità di ricarica rapida che aggiungerà 32 km di autonomia al minuto.

I commenti di Imparato sull’alto livello di prestazioni proiettano all’orizzonte anche una versione Quadrifoglio sportiva, con la piattaforma STLA adatta ai doppi motori e un tempo da 0 a 100 km/h a partire da 2,0 secondi. I piani degli investitori di Stellantis hanno precedentemente rivelato che il gruppo avrà a sua disposizione tre varianti di motori elettrici, con l’offerta più potente fino a 330 kW, un veicolo a due motori potrebbe quindi offrire significativamente più di 600kW.

Vedremo dunque quali altre novità arriveranno nei prossimi mesi a proposito di questa futura ammiraglia di Alfa Romeo. Ricordiamo che Imparato ha confermato che una decisione definitiva sul design di questa vettura sarà presa entro la fine del 2022.

