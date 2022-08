Dodge Charger e Challenger 2023: ecco in anteprima la nuova gamma

Le Dodge Charger e Challenger, nella forma attuale, stanno per salutare il mercato e Dodge sta cogliendo l’opportunità per festeggiare questo importante evento.

La gamma 2023 del marchio americano renderà omaggio alla coppia di muscle car con sette modelli speciali, il ritorno di un arcobaleno di colori storici, un’espansione dei modelli SRT Jailbreak, una targa commemorativa Last Call per tutte le Charger e Challenger 2023 e un nuovo processo di assegnazione del veicolo incentrato sul cliente.

Dodge Charger e Challenger 2023: il brand americano svela in anteprima la nuova line-up

Demon, Hellcat, Redeye, Scat Pack, Shaker e Jailbreak. Le iconiche versioni di Charger e Challenger hanno inaugurato una seconda età d’oro delle muscle car, elevando continuamente il numero magico delle prestazioni dai 717 CV dell’originale Hellcat agli 854 CV della Demon. Da quando l’attuale Charger è stata lanciata nel 2005, lo stabilimento di Brampton (Ontario, Canada) ha costruito 3 milioni di veicoli Dodge, pari a un miliardo di CV.

Inoltre, bisogna considerare che la Dodge Challenger ha terminato il 2021 come la muscle car più venduta negli Stati Uniti. Tim Kuniskis, CEO di Dodge, ha dichiarato che il marchio celebra la fine di un’era e l’inizio di un nuovo brillante futuro elettrificato, rimanendo fedele al suo passato.

Dodge segnerà l’ultima delle sue iconiche targhette Charger e Challenger nella loro forma attuale con una passione sia per i suoi prodotti che per i suoi appassionati che spinge l’azienda a creare quanta più unicità possibile nella comunità e nel mercato delle muscle car.

La casa automobilistica americana renderà omaggio alla lunga e leggendaria storia della Dodge Challenger e della Dodge Charger introducendo sette modelli speciali influenzati dalla tradizione per il model year 2023.

Le vetture in questione sono state svelate in anteprima ed esposte sotto dei teli all’M1 Concourse a Pontiac (Michigan) durante il primo giorno dell’evento Dodge Speed ​​Week, che comprendeva annunci e rivelazioni degli attuali prodotti del costruttore.

Ogni auto condividerà un legame con un iconico modello del passato, che risale agli albori dell’era delle muscle car negli anni ‘60 e ‘70. La grafica presente su ogni copertina del veicolo offre suggerimenti sulle identità segrete dei veicoli esposti all’M1 Concourse.

Dettagli e informazioni specifiche su sei vetture saranno rilasciati entro la fine dell’anno e saranno offerti in base all’ordine di arrivo presso le concessionarie del brand più popolari. Il settimo e ultimo modello Dodge del 2023 sarà l’ultimo del suo genere e sarà presentato al SEMA 2022 a Las Vegas, in programma dal 1° al 4 novembre 2022.

La gamma 2023 ha riportato in vita tre iconici colori

Dodge celebrerà anche la sua gamma di modelli 2023 riportando tre amati colori esterni storici: B5 Blue, Plum Crazy Purple e Sublime Green. Torna anche il Destroyer Grey. Le Charger e Challenger offriranno ciascuna 14 colorazioni per l’esterno in totale per il 2023. Le Charger e Challenger R/T 2023 presenteranno anche il nuovo badge 345 del parafango, un richiamo al motore Hemi 345ci da 5.65 litri sotto il cofano.

Tutti i modelli 2023 porteranno anche la speciale targa commemorativa Last Call, rendendo ogni esemplare un vero veicolo da collezione. La targa in alluminio spazzolato Last Call presenta il nome del veicolo e la sagoma dello stesso, oltre a Designed in Auburn Hills e Assembled in Brampton per proclamare l’origine di ogni veicolo.

La casa americana sta anche ampliando la portata dei suoi popolari modelli SRT Jailbreak, introdotti all’inizio di quest’anno per Dodge Charger e Challenger SRT Hellcat Redeye Widebody. Per il model year 2023, le Jailbreak saranno disponibili anche per la Challenger e la Charger SRT Hellcat da 727 CV, offrendo a un numero ancora maggiore di proprietari la possibilità di costruire la propria muscle car unica nel suo genere.

Dodge sta adottando un nuovo approccio per mettere la Charger e la Challenger nelle mani dei suoi clienti. Tutte le vetture previste per il model year 2023 saranno assegnate alle concessionarie tutte in una volta, aiutando i clienti a identificare e ad acquistare le loro auto più facilmente.

Il brand di Stellantis fornirà ai clienti una guida per individuare con facilità la vettura desiderata su DodgeGarage.com. Maggiori informazioni su ordini e prezzi per le Dodge Charger e Challenger 2023 saranno annunciate più vicino alla data di vendita.