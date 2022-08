Nuova Dodge Challenger e Charger: saranno costruite a Windsor?

Con il debutto della nuova auto eMuscle di Dodge che sta per avvenire, dagli Stati Uniti dicono che ì la prossima generazione di Dodge Challenger (LB) e Dodge Charger (LF) potrebbero essere prodotte presso lo stabilimento di assemblaggio di Windsor in Ontario, Canada.

Le nuove Dodge Challenger e Charger elettriche potrebbero essere costruite nella fabbrica di Stellantis a Windsor in Ontario

L’informazione arriva appena un mese dopo che Stellantis North America ha annunciato che la struttura di Windsor sarebbe stata trasformata per supportare il veicolo elettrico a batteria (BEV) per più modelli basati sull’architettura STLA Large. L’impianto avrà la massima flessibilità per adeguare i volumi di produzione secondo necessità per soddisfare la mutevole domanda del mercato nel prossimo decennio.

Le nuove muscle car saranno basate sulla nuova architettura STLA Large, che consentirà a entrambe di mantenere sia la trazione posteriore che la trazione integrale. La produzione delle muscle car Dodge di nuova generazione è prevista per la fine del 2023, come modelli del 2024. La mossa ha senso poiché ci è stato detto che ci sarebbe stata una sovrapposizione delle auto della generazione attuale per circa 5 mesi mentre Dodge passa alle nuove offerte elettrificate.

A quanto pare ci saranno più varianti dei modelli BEV, con tre diverse potenze nominali. Tuttavia, speriamo di saperne di più su questi nuovi veicoli la prossima settimana alla presentazione durante l’evento Dodge Speed ​​Week. In questa occasione ricordiamo che sarà anche svelato un nuovo SUV compatto gemello di Alfa Romeo Tonale che si dovrebbe chiamare Nuova Dodge Hornet.

Vedremo dunque quali novità arriveranno nei prossimi giorni dalla casa automobilistica americana di Stellantis e soprattutto se sarà confermato il luogo di produzione delle future muscle car elettriche.

