Fiat Fiorino: la versione spiaggina che nessuno avrebbe mai immaginato

Tante famiglie festeggeranno il Ferragosto lontane da casa presso qualche località al mare, in montagna o nelle città piene di cultura (di cui il Belpaese è piena, nonostante l’esterofilia connaturata nell’italiano medio). Ora, vi siete mai chiesti quale sia la spiaggina ideale per passare una vacanza? Di sicuro, il Fiat Fiorino protagonista del nostro racconto per stravaganza e simpatia si meriterebbe di pieno diritto un posto nella top 10.

La Casa del Lingotto ha uno stretto legame con la spiaggia e in generale con la stagione estiva. Da decenni va avanti imperterrita a realizzare spiaggine dalle alterne fortune. Qualcuna si è rivelata un successo su tutta la linea, altre meno, ma puntualmente spuntano a bizzeffe nei luoghi turistici nel mese di agosto, accompagnando i conducenti a prendere un po’ di sole a bordo spiaggia o sui lidi. Se dovessimo menzionarne una per una l’elenco sarebbe lungo, pure troppo.

Fiat Fiorino Portofino: il piccolo camion convertito in una spiaggina

Pertanto, concentriamoci sul non plus ultra, vale a dire la Fiat 500: al giorno d’oggi alcuni esemplari della vettura costano peraltro parecchio, in quanto risultano particolarmente rari. Qualora abbiate in mente di procurarvene una guardate prima al vostro conto in banca perché vi costerà abbastanza.

Delle factory specializzate hanno però dato alla luce versioni simili della nuova Fiat 500, proposta commerciale di recente pure trasformatasi in utilitaria elettrica. E con che risultati aggiungiamo, dati gli eccellenti responsi registrati sotto il piano delle vendite.

Il veicolo qui visibile nelle foto sa sorprendere. Chi se lo sarebbe mai immaginato che dal telaio di un furgone dalle piccole dimensioni, in grado di dare parecchie soddisfazioni alla compagnia italiana sia lungo la penisola italica sia all’estero, sarebbe uscito il mezzo perfetto per il divertimento? Una serata sul lungomare in compagnia degli amici o un avventuroso tour in qualche isola tropicale sarebbero state delle possibili modalità d’uso. Sarebbero state perché, ahimè, si tratta di un sogno incompiuto, rimesso in un cassetto senza mai più riprenderlo.

Grazie all’estro e all’inventiva dei carrozzieri Holiday e Vernagallo, 14 anni fa esatti (era l’agosto del 2008), il marchio Fiat mostrò al pubblico la curiosa interpretazione del Fiorino votata alle vacanze estive. Il nome era eloquente sullo spirito con cui venne alla luce: Fiat Ferrari Portofino. Già, il furgone scoperto era un chiaro omaggio alla ridente località, meta di visitatori da ogni parte del mondo. I progettisti le tolsero qualsiasi elemento potesse appesantirlo per convertirlo in un comodo mezzo per mettersi in viaggio.

L’aspetto davvero interessante è la cura certosina messa nei “tagli”, che richiamano le fattezze del furgoncino senza però snaturarle. Il frutto del lavoro riscosse opinioni positive e diversi potenziali clienti incrociarono le dite affinché approdasse in commercio, anche solo in edizione limitata. Tra i fattori distintivi figurava il cosiddetto Speed Block, un sistema per limitare la velocità massima. Su quale sia stata la sorte le fonti danno teorie divergenti: qualcuno è certo che sia stato davvero messo in vendita su richiesta, altre testate ricordano che era una concept car non destinata alla produzione.