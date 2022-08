Fiat Fastback: arrivano altre foto del nuovo SUV coupé

Il nuovo Fiat Fastback è praticamente pronto per essere presentato ufficialmente, anche se Stellantis per il momento non ha ancora rivelato la data esatta. Tuttavia, recenti indiscrezioni hanno riportato ottobre come probabile mese dell’annuncio.

In attesa di maggiori informazioni, i media brasiliani hanno pubblicato nelle scorse ore le ultime foto dal vivo del nuovo Fastback, che fino ad ora ha tenuto segreti i suoi interni. Per il momento sappiamo che avrà un freno di stazionamento elettronico.

Fiat Fastback: dal Brasile arrivano altre foto dal vivo del nuovo SUV coupé

All’interno di queste nuove foto, il SUV coupé si mostra mentre entra o esce da un supermercato del Pernambuco, da una stazione di servizio presente a Barbacena (MG) e nella capitale del Minas Gerais.

Oltre all’abitacolo, il Fiat Fastback mantiene il suo volume anche nel bagagliaio, il cui cofano non ha né tergicristallo e né lavavetri, nonostante sia dotato di sbrinatore. A causa delle dimensioni della vettura e del volume posteriore, il vano bagagli dovrebbe proporre una capacità di 450 litri, superando così il diretto rivale Volkswagen Nivus.

Tuttavia, lo storico marchio torinese potrebbe sorprendere con più spazio a bordo. Parlando sempre del vano bagagli, potrebbe addirittura adottare un vano sotto il pavimento per aumentare la sua capacità.

Con una dimensione compresa tra 4,30 e 4,40 metri, il nuovo Fastback dovrebbe avere il passo di 2532 mm del Pulse e di 2521 mm della Cronos, con la quale condivide diversi elementi come ad esempio le portiere.

Sotto il cofano ci aspettiamo un motore turbo da 1 litro con potenza di 125 CV usando la benzina e 130 CV con etanolo. Inoltre, il nuovo modello per il mercato brasiliano sarà disponibile anche con un motore turbo da 1.3 litri. Questo riesce a sviluppare 180 CV Con benzina e 185 CV con etanolo e propone una coppia massima pari a 270 Nm contro i 200 Nm del propulsore meno potente.

Quest’ultimo adotterà una trasmissione CVT opzionale mentre il turbo 1.3 avrà un cambio automatico a 6 rapporti. L’Abarth Pulse ad alte prestazioni dovrebbe portare con sé una versione ottimizzata del motore turbo 1.3. Per quanto riguarda il mercato argentino, il nuovo Fiat Fastback potrebbe utilizzare il vecchio motore E.torQ Evo già impiegato dal brand torinese sui modelli locali.