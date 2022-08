Ferrari F8 Spider: con Keyvany i cavalli diventano 850

Keyvany è un’azienda tedesca in cerca di visibilità nell’affollato business del tuning. Affermarsi, soprattutto in Germania dove la concorrenza di certo non manca, mette ovviamente a dura prova. Ma ciò non la dissuade dai propositi di conquista e per farsi largo ha ora messo le mani su un modello Ferrari, la F8 Spider.

Ferrari F8 Spider: boost di 130 CV con Keyvany

Fin dalla nascita la compagnia ha puntato in alto, molto in alto. Basti dare una occhiata agli ultimi lavori, dalla Lamborghini Urus alla Rolls-Royce Cullinan. Esemplari di per sé spettacolari, incarnazione massima del lusso… o forse no. Forse c’era un altro gradino da salire, qualcosa fatto nelle scorse ore. Quando Keyvany ha tirato su il velo alla personale interpretazione della Ferrari F8 Spider, aggiunta alla gamma Hayula.

A questa famiglia appartengono pure le già menzionate Urus e Cullinan. Eppure, nessuna di esse ha caratteristiche in comune con la decappottabile di Maranello, presentata in tonalità giallo satinato e nero.

Purtroppo, Keyvany si è guardata bene dal rilasciare dettagli specifici sulle modifiche. In ogni caso, dalle immagini pubblicate è possibile individuarli, se non tutti almeno una buona parte: il nuovo cofano anteriore, le prese d’aria nella parte soprastante i fari, lo spoiler anteriore con alette laterali.

Se posiamo lo sguardo sulle fiancate noteremo un assetto ribassato, forse con sospensioni pneumatiche, dei nuovi cerchi lega multi-razza, delle nuove minigonne laterali con alette all’estremità.

Infine, passando in rassegna il posteriore, la speciale Ferrari F8 Spider ha un cofano motore chiuso con integrati gli estrattori dell’aria e un nuovo diffusore.

Fin qui ci siamo soffermati sugli esterni. Adesso concentriamoci sugli interni, altrettanto degni di nota. Il tuner con sede a Francoforte ha adottato ulteriori personalizzazioni nell’abitacolo, senza il timore di rovinarne il colpo d’occhio, con, ad esempio, il logo Keyvany, presente un po’ dappertutto.

La Ferrari F8 Spider di serie conta su un motore V8 biturbo da 3.9 litri, capace di sviluppare una potenza di 720 CV a 8000 giri al minuto e 770 Nm di coppia motrice massima a 3250 giri al minuto. Il preparatore ha voluto metterci del suo e, a coronamento degli interventi effettuati (purtroppo non illustrati nel dettaglio) l’otto cilindri eroga adesso 850 CV.