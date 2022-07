Ferrari: nuovo impianto fotovoltaico a Maranello

Aumentare il livello di autoproduzione di energia diminuendo la quota di CO2 in atmosfera impostando un percorso etico ambientale ed economico verso la sostenibilità. Enel X, l’innovativa linea di business del Gruppo Enel, ha siglato un importante accordo con Ferrari, uno dei marchi leader nel settore del lusso mondiale, che vedrà la realizzazione di un impianto fotovoltaico presso la storica sede del Cavallino Rampante a Maranello.

Ferrari e Enel X: Il fotovoltaico arriva a Maranello

Con una potenza massima complessiva di 1.535 kWp e oltre 3.800 pannelli solari, il sistema Enel X soddisferà parte del fabbisogno di consumo di diverse aree della sede Ferrari. Inoltre, Enel X consegnerà un progetto innovativo in termini di tecnologia e design, fatto su misura per Ferrari: un carport completamente off-grid che consente la produzione di energia attraverso un impianto fotovoltaico da 5,5 kWp con pannelli bifacciali e un accumulatore da 20 kWh sistema.

Il sistema consentirà alla societa’ s le auto ibride e le future Ferrari full-electric da ricaricare con l’energia solare. Le prestazioni saranno monitorate dal Sistema di Gestione dell’Energia di Enel X, che visualizzerà i dati in tempo reale su uno schermo LCD integrato nell’infrastruttura.

“Siamo estremamente orgogliosi di aver siglato un accordo con Ferrari, azienda italiana d’eccellenza e uno dei marchi più prestigiosi al mondo, che ha scelto le soluzioni tecnologiche di Enel X per rendere più sostenibile la sua sede di Maranello, luogo leggendario per tutti gli appassionati di motori “, ha affermato Francesco Venturini, Responsabile di Enel X.

“ Forniremo a Ferrari un sistema su misura per l’autoproduzione di energia che darà un contributo determinante alla riduzione delle emissioni di CO 2 , riducendo la spesa energetica dell’azienda .Questa partnership consolida la nostra posizione di leadership nello sviluppo e nell’implementazione di soluzioni per accelerare la transizione energetica e consentire ai nostri partner di raggiungere i propri sfidanti obiettivi di decarbonizzazione”.

Il progetto pensato per la Ferrari si compone di quattro diverse sezioni impiantistiche, con la realizzazione della prima già in corso sul tetto di uno degli edifici della sede. Una volta pienamente operativo, l’intero progetto comporterà un risparmio di oltre 18.500 tonnellate di CO 2in 25 anni, pari a circa 740.000 tonnellate risparmiate all’anno. L’impianto consentirà all’azienda di autoprodurre 1.626.802 kWh/anno.

Questo progetto conferma l’approccio strategico di Enel X all’uso dell’energia in linea con i principi della transizione energetica, resa possibile grazie a un ecosistema di soluzioni integrate per l’efficienza energetica nei processi produttivi e ausiliari, elettrificazione dei consumi, generazione distribuita e programmi di flessibilità per contribuire alla stabilità della rete elettrica, generando nel contempo guadagni aggiuntivi per le imprese. Il portafoglio di prodotti e servizi è integrato in una roadmap personalizzata per il cliente, dall’analisi preliminare, definizione delle priorità, implementazione e misurazione dell’impatto dei progetti sull’impronta di carbonio dell’azienda e di prodotti specifici.

