Fiat Cronos: la casa italiana lavora per aumentare la sicurezza

Durante il lancio della nuova Jeep Renegade, i dirigenti di Stellantis in Argentina hanno anticipato anche i prossimi passi di altri marchi del gruppo nel mercato latino americano. L’annuncio più importante è stato fatto da Pablo García Leyenda, Direttore Commerciale dei marchi Jeep , Fiat e Ram in quel mercato, il quale ha ammesso di lavorare per offrire “più sicurezza” all’auto più venduta al momento in Argentina: la Fiat Cronos.

Fiat lavora per rendere ancora più sicurezza la sua Fiat Cronos

Succede che, con l’ultimo restyling messo in vendita il mese scorso, Fiat Cronos ha perso potenza e sicurezza. “Anche se, dal nostro punto di vista, non è così “, si è difeso García Leyenda. “Quello che è successo con nostro nuovo modello è che abbiamo smesso di commercializzare il motore 1.8, perché le normative sulle emissioni in Brasile non ci permettevano più di continuare a offrire questa meccanica. E, con la fine di quella versione, anche il Cronos 1.8 Precision non è stato più offerto.”

“Precision, era l’unico della gamma ad avere quattro airbag. L’obiettivo di Fiat Cronos 2023 era quello di ampliare l’offerta della versione più richiesta, con il motore 1.3, e aggiungere l’opzione di una versione 1.3 con cambio automatico ” , ha aggiunto.

Tuttavia, allo stesso tempo, García Leyenda ammette che c’è stata una lettura critica di questo cambiamento nella configurazione di Fiat Cronos fabbricato a Córdoba.

“Fiat Cronos è un bestseller e questo successo tra i consumatori ci permette già di analizzare uno scenario in cui possiamo estendere il ciclo produttivo di questo progetto. In questo senso stiamo lavorando per offrire più sicurezza nella nostra vettura. Oggi il nostro prodotto è conforme a tutte normative vigenti in materia di sicurezza, ma riteniamo che sia sempre possibile migliorare “, ha aggiunto il dirigente.

García Leyenda non ha fornito dettagli su come o quando tali miglioramenti potrebbero essere implementati. Una possibilità potrebbe essere quella di offrire gli airbag laterali come optional sul Cronos 1.3, anche se l’esecutivo non ha fornito ulteriori dettagli.

L’immagine di sicurezza del Cronos ha subito un duro colpo lo scorso anno quando LatinNCAP, l’ente che valuta la protezione offerta dalle auto vendute in America Latina, ha punito la Fiat argentina con il punteggio più basso: zero stelle in sicurezza.

Per il resto del 2022 Fiat ha confermato almeno altre due novità per il nostro mercato: i pick-up Strada Ranch e Toro Ranch , già esposti in anteprima a La Rural (vedi foto e caratteristiche ).

