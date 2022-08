Ram 1500 Limited potrebbe debuttare presto in un importante mercato

Ram lancerà la prossima settimana in Brasile il 1500 Classic come nuovo pick-up entry-level. Tuttavia, la casa automobilistica americana sta preparando un’altra novità per la gamma 1500 che riguarda sempre il mercato brasiliano.

In particolare, il marchio di Stellantis sta valutando la possibilità di vendere nel grande paese sudamericano anche il Ram 1500 Limited con il suo look più classico. Questo si posizione ben al di sopra dell’attuale Rebel e sarebbe già pronto per essere commercializzato.

Ram 1500 Limited: la gamma brasiliana del pick-up è destinata ad aumentare

Esternamente, il 1500 Limited presenta griglia frontale, paraurti frontale e fari esclusivi. La griglia vanta un bordo cromato che circonda i gruppi ottici principali mentre il suo rivestimento retinato presenta elementi che simulano le maglie della catena, oltre a vantare delle finiture cromate. Anche il paraurti è cromato, così come lo skid plate.

Lateralmente, la finitura cromata è presente sulle maniglie delle portiere, sulle cornici dei finestrini, sugli specchietti retrovisori esterni e sulle modanature laterali. Pure i cerchi presentano un design esclusivo e sono diamantati. Passando sul retro, il Ram 1500 Limited dispone di paraurti, maniglia di apertura del portellone e marchio cromati, così come il doppio terminale di scarico.

Tra le principali dotazioni di serie proposte dal pick-up in Brasile abbiamo fari anteriori a LED, fendinebbia a LED, fanali posteriori sempre a LED, caricatore wireless per smartphone compatibili e freno di stazionamento elettrico.

Non mancheranno la commutazione automatica degli abbaglianti e anabbaglianti, i sensori pioggia e crepuscolare, la chiave con avviamento a distanza, un display touch centrale a colori da 7 pollici, un quadro strumenti configurabile e un tettuccio panoramico. In termini di sicurezza, il pick-up avrà sei airbag, sistema di assistenza alla partenza in salita, controllo di trazione e stabilità e freni a disco su tutti e quattro gli angoli con ABS ed EBD.

L’equipaggiamento comprende anche il cruise control adattivo, la frenata di emergenza automatica con rilevamento dei pedoni, il sistema di assistenza al mantenimento della corsia, il sistema di parcheggio semi autonomo parallelo e perpendicolare e i sensori di parcheggio anteriori e posteriori.

L’Adaptive Speed Control con frenata di emergenza automatica e rilevamento dei pedoni, il Lane Departure Warning Plus e il Trailer Sway Control (TSC) faranno parte anche del pacchetto.

Il Ram 1500 Limited sarà commercializzato in Brasile con lo stesso motore della versione Rebel. Ciò significa che sotto il cofano ci sarà l’Hemi V8 a benzina da 5.7 litri che riesce a sviluppare 400 CV di potenza e 559 Nm di coppia massima. Accanto è presente un cambio automatico a 8 marce.