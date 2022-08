Jeep Compass 5th Anniversary Edition è stata svelata

Jeep Compass è il modello più popolare della casa automobilistica americana in India. Per questo motivo Jeep ha deciso di premiare i suoi clienti con un’edizione speciale: la Jeep Compass 5th Anniversary Edition. Il SUV è caratterizzato da una serie di dettagli speciali, come la nuova classica calandra a sette feritoie, verniciata in nero lucido per questa occasione speciale, e che contrasta con i diversi colori della carrozzeria.

In India Jeep ha svelato la nuova Jeep Compass 5th Edition

Inoltre, i paraurti e le calotte degli specchietti retrovisori esterni sono rifiniti in grigio per un look tanto elegante quanto sportivo. Questa qualità è rafforzata anche dai cerchi in lega da 18 pollici verniciati in due colori. Sul retro presenta lo stemma corrispondente. E se l’esterno è speciale, lo è ancora di più l’interno con un’atmosfera davvero unica.

Il cruscotto è completamente nero, così come i sedili rivestiti in pelle e il cielo. La plancia è decorata con applicazioni “Piano Black”, e si distingue per l’ampio touch screen da 10,1 pollici che presiede la consolle centrale per il sistema di infotainment “UConnect“. Ma come edizione speciale in questione, la Compass 5th Anniversary Edition aggiunge anche alcuni optional all’elenco di serie, come il tetto panoramico o le cuciture a contrasto sui sedili.

Jeep Compass 5th Anniversary Edition, già in vendita, viene proposta con due versioni meccaniche, il 1.4 litri benzina e 163 CV e il 2.0 litri diesel e 173 CV di potenza massima. La prima associata ad un cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti e la seconda ad un manuale a sei rapporti, sebbene quest’ultimo sia offerto solo nell’opzione a trazione anteriore 4×2, tipica delle finiture “Sport” e “Longitude”. Nel caso si opti per la trazione integrale 4×4, l’allestimento è “Night Eagle” o “Limited”, quindi il cambio è un automatico a 9 rapporti.

