Jeep Gladiator: aggiunge il colore Giallo High Velocity alla sua gamma

Il marchio Jeep ha annunciato una novità importante per quanto riguarda uno dei suoi modelli più famosi. La casa automobilistica americana ha deciso di portare un sole splendente nella sua gamma, aggiungendo il vivace colore giallo High Velocity alla Jeep Gladiator 2023. Il primo giallo disponibile per il Gladiator, High Velocity è una tonalità ad alta energia e ad alto impatto che è autentica e non ha paura di distinguersi, proprio come la community del pickup della casa automobilistica americana.

Jeep Gladiator: aggiunto alla sua gamma il nuovo colore Giallo High Velocity

“Da quando la Jeep Gladiator è arrivata per l’anno modello 2020, la personalizzazione è stata una parte importante della sua identità”, ha affermato Jim Morrison, vicepresidente senior e capo del marchio Jeep North America. “In risposta alle richieste dei clienti, High Velocity è l’ultimo esempio di un’altra tonalità audace che rafforza la personalità entusiasta della nostra fedele e appassionata comunità Jeep”.

High Velocity si unisce a Firecracker Red, Hydro Blue, Sarge Green, Silver Zynith, Sting-Gray, Granite Crystal, Black e Bright White come colori della vernice esterna disponibili per la Jeep Gladiator 2023.

Disponibile su tutti i modelli del pickup di Jeep inclusi Sport, Overland, Rubicon e Mojave, l’opzione di vernice esterna High Velocity è ora disponibile per l’ordinazione e ha un prezzo al dettaglio suggerito dal produttore statunitense (MSRP) di $ 395.

Si tratta dell’ennesima novità annunciata di recente da Jeep a proposito del suo celebre modello che in Nord America registra risultati davvero interessanti confermandosi come uno dei modelli più amati in quel segmento di mercato.

