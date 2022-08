Nuova Citroen C3 Aircross: ecco quale potrebbe essere il suo aspetto

La nuova Citroen C3 Aircross porterà con se numerosi cambiamenti rispetto al modello attuale. In arrivo nel 2023, la nuova vettura sarà basata su una versione rivista della supermini C3 e dovrebbe essere offerta sia con alimentazione a benzina che elettrica. Come è possibile notare dal render che vi proponiamo realizzato dal designer Avarvarii, la nuova C3 Aircross probabilmente abbandonerà la maggior parte degli spunti stilistici eccentrici della vecchia auto per un look più spigoloso da SUV.

Ecco quale potrebbe essere l’aspetto della nuova Citroen C3 Aircross

Rispecchiando la Citroen C5 Aircross recentemente rinnovata, ci possiamo aspettare che il SUV di Citroen adotti un design per i fari a LED, con un design della griglia più pulito e un paraurti più imponente sotto. I fianchi dell’auto saranno accentuati dal rivestimento della carrozzeria in plastica “Airbump” di Citroen e nella parte posteriore avrà ampi fanali posteriori completi di firma luminosa. Le versioni di fascia alta potrebbero persino avere un tetto bicolore e mancorrenti sul tetto per enfatizzare ulteriormente l’estetica del SUV di C3 Aircross.

All’interno, prevediamo che la nuova Citroen C3 Aircross avrà un design del cruscotto a gradini, molto simile a quello degli ultimi modelli Citroen come il crossover C5 X. Ad attirare le attenzioni al centro della cabina sarà un touchscreen da 10 pollici, sostenuto da una piccola serie di quadranti digitali dietro il volante.

La nuova Citroen C3 Aircross non ospiterà i controlli dell’aria condizionata all’interno del display centrale, ma utilizzerà quadranti fisici vecchio stile che sono molto più facili da usare quando si è in movimento. Ci aspettiamo anche la presenza dei sedili Advanced Comfort di Citroen.

Sebbene ci aspettiamo che la nuova Citroen C3 Aircross sia più un’evoluzione in termini di design, è destinata a essere rivoluzionaria sotto la carrozzeria. L’auto rinnovata siederà su una piattaforma completamente nuova, vale a dire la piattaforma che è alla base di modelli del calibro di Peugeot 2008 e Opel Mokka.

A differenza delle basi PF1 dell’auto attuale, la soluzione e-CMP della casa madre Stellantis consente sia il motore a combustione che i propulsori elettrici. Ciò significa che quasi sicuramente vedremo versioni a benzina della Citroen C3 Aircross con assistenza mild-hybrid, oltre a una e-C3 Aircross EV completa.

La e-C3 Aircross utilizzerà lo stesso propulsore elettrico presente sia nella Opel Corsa -e che nella Peugeot e-208, nonché nelle versioni elettriche della summenzionato 2008 e SUV Mokka. Questo comprende un motore elettrico da 134 CV, abbinato a una batteria da 50 kWh.

Per quanto riguarda il debutto della nuova Citroen C3 Aircross potrebbe avvenire prima del previsto. Dato che prevediamo il debutto della nuova Citroen C3 supermini all’inizio del 2023, una data di rivelazione nel corso dell’autunno/inverno di quell’anno sembra lo scenario più probabile.

