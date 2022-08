Auto elettriche: fanno addormentare velocemente i bambini, secondo uno studio Citroën

Citroën ha condotto uno studio su 2000 genitori che hanno neonati e bambini piccoli che hanno deciso di acquistare un veicolo elettrico o ibrido. Dai risultati emerge che il 56,4% dei genitori intervistati ha affermato che il proprio figlio potrebbe addormentarsi più facilmente o altrettanto facilmente nel nuovo EV rispetto al precedente veicolo a benzina o diesel.

L’11,9% ha ammesso che è più difficile far addormentare i propri figli con un’auto elettrica mentre il 15,8% non ne era sicuro. Il 44%, ovvero quasi la metà, di tutti i genitori intervistati ha riferito di aver già portato il proprio figlio a fare un breve viaggio in auto elettrica per aiutarlo ad addormentarsi.

Citroën: le caratteristiche proposte dagli EV portano benefici ai più piccoli

Lo studio di Citroën mostra quanto possa essere particolarmente efficace l’uso di un modello elettrificato nell’aiutare i bambini ad addormentarsi. Secondo i dati raccolti, in media un bambino impiega 16,5 minuti per addormentarsi in macchina, con il 96% dei genitori che dichiara che il proprio figlio si addormenta in genere in circa 30 minuti.

I fattori più importanti che, secondo i genitori, aiutano neonati e bambini piccoli ad addormentarsi durante la guida sono i movimenti fluidi del veicolo su strada (46%), una temperatura confortevole in macchina (41%) e un sedile confortevole (40%). Più di un terzo dei genitori (34%) ha dichiarato a Citroën di considerare una guida senza intoppi il fattore più importante per aiutare il proprio figlio ad addormentarsi.

La casa automobilistica francese ha progettato la sua ultima gamma di veicoli con l’obiettivo di assicurare il massimo comfort di guida per conducenti e passeggeri di tutte le età. I modelli elettrificati del marchio offrono il massimo “e-Comfort” grazie al comportamento di guida fluido e quasi silenzioso in modalità elettrica, in combinazione con il comfort tipico di Citroën. Zero vibrazioni, zero scatti e zero operazioni di commutazione garantiscono un’esperienza di guida fluida a 360° e lasciano che i bambini si addormentino tranquillamente.

Il brand di Stellantis è da sempre sinonimo di benessere a bordo. Questo comfort unico ed eccezionale si basa su una serie di innovazioni che sono diventate un vero segno distintivo. Ciò include in particolare le sospensioni Advanced Comfort che consentono al veicolo di “scivolare” sui dossi della strada e garantire una guida fluida e confortevole per tutti.

A ciò si aggiungono i comodi sedili Advanced Comfort che consistono in un’imbottitura di schiuma ad alta densità e uno strato aggiuntivo di 15 mm di schiuma strutturata per offrire il massimo comfort e supporto, nonché un’acustica insonorizzata che filtra tutti i disturbi esterni.

Eurig Druce, capo di Citroën UK, ha detto che, per i neogenitori, far addormentare il proprio bambino è spesso una sfida. Un breve viaggio in macchina è però un metodo collaudato per molti genitori.

La ricerca condotta dal costruttore francese mostra che i bambini più piccoli si addormentano più velocemente che a casa. La marcia fluida e silenziosa dei veicoli elettrici crea un ambiente ancora più rilassante, sia per i bambini che per i genitori.

L’attuale gamma green del brand francese prevede nove PHEV ed EV

Citroën ha in programma di lanciare una variante elettrificata di ogni veicolo della sua gamma entro il 2025. In questo modo continuerà a garantire un’esperienza di guida tranquilla e rilassante per tutta la famiglia con i suoi modelli in futuro.

L’azienda offre già nove veicoli elettrici e ibridi plug-in, inclusi diversi modelli ideali per le famiglie e che stabiliscono standard in termini di spazio, praticità e variabilità. Un esempio è la Citroën e-C4 completamente elettrica con la sua batteria da 50 kWh che assicura fino a 354 km di autonomia nel ciclo WLTP con una singola ricarica. Il più grande e-Berlingo con cinque o sette posti, invece, propone fino a 285 km di autonomia.

Tre seggiolini per bambini con sistema ISOFIX possono essere comodamente affiancati sul sedile posteriore del Citroën e-SpaceTourer a zero emissioni. È disponibile in due lunghezze (M e XL) e con due dimensioni della batteria (50 kWh e 75 kWh) e offre un’autonomia che arriva fino a 322 km.

Tutti e tre i modelli possono essere caricati fino all’80% in soli 30 minuti con una ricarica rapida da 100 kW. Infine, abbiamo le Citroën C5 X Hybrid e C5 Aircross Hybrid che combinano un motore benzina da 180 CV e uno elettrico da 80 kW e offrono un’autonomia in modalità 100% elettrica di circa 60 km.