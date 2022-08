Nuova Dodge Hornet avvistata in Olanda [Foto spia]

Come vi abbiamo anticipato nei mesi scorsi, Alfa Romeo Tonale avrà presto un fratello americano. Si tratta della nuova Dodge Hornet il cui debutto ufficiale dovrebbe avvenire negli USA nei prossimi giorni in occasione della Dodge Speed Week. A proposito di questo modello, oggi vi segnaliamo che il prototipo camuffato del veicolo è stato avvistato in Olanda nelle scorse ore.

Nuove foto spia della nuova Dodge Hornet

L’immagine è stata pubblicato dal magazine AutoWeek. Dodge per questa auto prenderà in prestito tanto da Tonale. Non a caso alcuni definiscono questa nuova Dodge Hornet o come si chiamerà questo SUV compatto una sorta di clone di Alfa Romeo Tonale. I due modelli differiranno solo per il logo, la mascherina e pochi altri dettagli.

Questa auto è stata avvistata precisamente a Schiphol, vicino Amsterdam nei paesi bassi. L’auto potrebbe essere in viaggio da Pomigliano in Italia, dove viene prodotta la Tonale, verso gli Stati Uniti, anche se è anche possibile che si tratti di un prototipo che sta effettuando alcuni test in Europa.

Non è certo la prima volta nella storia moderna che Dodge prende in prestito un’auto da un’altra marca. Ciò è avvenuto ad esempio con la Dodge Attitude che altri non è che una Mitsubishi Attrage (la “berlina” Space Star) e la Dodge Neon che è in realtà una Fiat Tipo Sedan. Il nuovo Journey che Dodge vende in Messico in realtà è un altro SUV cinese.

Dodge potrebbe sfruttare bene negli USA la fama del nome Hornet per lanciare questo modello. Negli Stati Uniti, il marchio americano vende modelli piuttosto datati. Il Challenger e il Charger hanno debuttato nel 2008 e nel 2010 e il Durango non è tanto più un giovane con la sua presentazione avvenuta nel 2011. Nonostante il fatto che la nuova Dodge Hornet sia stata avvistata nei Paesi Bassi, la vettura sarà venduta solo ed esclusivamente in Nord America.

