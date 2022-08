Dodge Speed ​​Week: in tre serate presentate tre novità importanti

La Dodge Speed ​​Week è pronta per andare a tutto gas. La settimana di celebrazioni sarà resa ancora più importante da tre debutti di prodotti del marchio Dodge in tutto il mondo. Le inaugurazioni si terranno in tre notti separate, il 15 , 16 e 17 agosto, davanti ai media e agli ospiti invitati.

Il 15, 16 e 17 agosto durante la Dodge Speed Week il marchio conferma tre debutti importanti

La Dodge Speed Week si terrà presso il M1 Concourse, 164 South Blvd. Ovest, Pontiac, Michigan 48341. Le date relativi a questi tre importanti annunci sono lunedì 15 agosto Current Muscle, Martedì 16 agosto e Mercoledì 17 agosto. Si tratterà di una nuova versione di Dodge Challenger e Charger, della nuova Dodge Hornet e della versione concept car della futura generazione di Challenger elettrica.

Le presentazioni avverranno alla presenza di Tim Kuniskis, amministratore delegato del marchio Dodge che come sappiamo fa parte del gruppo Stellantis.

Ovviamente cresce l’attesa di sapere come sarà la nuova Dodge Hornet che come sappiamo è la gemella per non dire il clone di Alfa Romeo Tonale. La vettura che sarà prodotta in Italia presso lo stabilimento Stellantis di Pomigliano sarà venduta unicamente in Nord America. Le differenze con Tonale oltre ai diversi loghi deriveranno dalla presenza di materiali inediti e di una gamma di motori che sarà differenziata.

Altra auto molto attesa è la concept car della prima muscle car elettrica di Dodge che sarà svelata il 17 agosto e da cui deriverà una vettura che poi sarà prodotta nel corso dei prossimi anni. Vedremo dunque nei prossimi giorni quali novità emergeranno in occasione della Dodge Speed Week.

