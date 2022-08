DS Automobiles: la top model Cristina Tosio nuovo ambasciatore

Cristina Tosio, presenza fissa sulle copertine dei maggiori magazine di moda internazionali e nelle sfilate esclusive delle più importanti firme di Parigi, New York o Milano, è l’ambasciatrice perfetta di DS Automobiles, il marchio che racchiude tutto il savoir-faire del lusso francese, unendo audacia e innovazione.

DS Automobiles: La top model spagnola Cristina Tosio nuova ambasciatrice della casa automobilistica francese di Stellantis

La top model spagnola condivide con il brand valori come l’eleganza, lo spirito d’avanguardia e l’impegno per la sostenibilità. Poliedrica e seguace delle ultime tendenze, Cristina Tosio si distingue per il suo profilo camaleontico, capace di adattarsi alle creazioni di grandi stilisti e per una vocazione artistica che va anche oltre il mondo dell’alta moda e del prêt-à-porter. Ne è prova il suo attuale ruolo di rinomato DJ internazionale.

Tosio condivide anche la sua eleganza e il suo carattere camaleontico con la DS 4 che guida. È comune vederla ai comandi della DS 4 CROSS E-TENSE, la versione più avventurosa del modello, in giro per gli angoli più chic ed eco-friendly dell’isola di Ibiza, dove risiede.

Con la raffinatezza e l’esclusività che caratterizzano il lusso francese, la DS 4 Cross E-Tense esalta le sue molteplici qualità con la tecnologia all’avanguardia e le prestazioni del propulsore ibrido plug-in: 225 CV abbinati a emissioni ridotte di 35 g/km di CO 2 in ciclo misto o zero in modalità Elettrica e un’autonomia in elettrico fino a 55 km, secondo il protocollo WLTP.

Ricordiamo che la casa francese è uno dei tre marchi premium del gruppo Stellantis insieme ad Alfa Romeo e Lancia. Nei prossimi anni numerose novità importanti dovrebbe arricchire la sua gamma.

