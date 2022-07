Alfa Romeo e DS: aperto in Inghilterra il primo showroom multimarca

DS Automobiles e Alfa Romeo sono due dei tre marchi premium del gruppo Stellantis. A proposito di questi due brand oggi vi segnaliamo che nel Regno Unito è stato appena inaugurato il primo showroom multimarca. Si tratta di Motorovouge, rivenditore Stellantis, che ha aperto uno showroom a Norwich. È una città situata a nord-est di Londra.

Gli showroom multimarca sono la nuova strategia di Stellantis volta a facilitare la scelta delle auto da parte del cliente e ridurre i costi della rete distributiva. La politica dell’azienda è quella di unire marchi complementari tra loro, in questo caso DS Automobiles e Alfa Romeo. Motorvogue a Norwich mostra la direzione del cambiamento per il gruppo Stellantis nell’area dei marchi premium. Possiamo aspettarci che lo stesso accada anche in altri paesi.

La ricostruzione della rete di vendita è una grande sfida per il gruppo Stellantis: con il calo delle vendite di auto nuove, non tutti i concessionari sono pronti a fare investimenti del genere. Vedremo dunque che novità arriveranno in proposito da Stellantis e dove sorgeranno i prossimi showroom multimarca di Alfa Romeo e DS Automobiles.

Ricordiamo che nei prossimi anni tante novità caratterizzeranno le gamme di questi due brand premium di Stellantis ed in particolare della casa automobilistica del Biscione. Lo storico marchio milanese dopo aver lanciato il SUV Tonale porterà sul mercato il nuovo Brennero e poi anche le future generazioni di Giulia e Stelvio. Nel 2027 dovrebbe toccare a GTV e ad un nuovo E-SUV che sarà la futura top di gamma.

Per quanto riguarda DS Automobiles ricordiamo che nei prossimi anni due nuovi modelli saranno prodotti a Melfi. Si tratta della nuova generazione di DS 7 e di un Crossover di segmento C ispirato al concept ASL.

