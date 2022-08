Alfa Romeo: per la prima volta su TikTok con la nuova Tonale

Per la prima volta, Alfa Romeo approda su TikTok ovvero la più nota piattaforma di intrattenimento video sound-on globale di questi ultimi tempi; un approccio nuovo, utile per raccontare attraverso un linguaggio innovativo le eccellenze della nuova Alfa Romeo Tonale, il primo C-SUV elettrificato della storia del Biscione. La Metamorfosi del costruttore premium di casa Stellantis passa quindi anche da questo approccio rinnovato verso i social, indirizzato ad un pubblico che sia il più variegato possibile.

Alfa Romeo da vita così ad uno storytelling in grado di dialogare direttamente con i clienti più giovani che su TikTok trovano il terreno ideale dove esprimersi e condividere emozioni, divertimento e informazioni. In particolare, a partire da oggi, Alfa Romeo comincerà una primissima fase di questa rinnovata comunicazione dedicata proprio a TikTok che prevede il lancio di quattro pillole lanciate sotto forma di video e dedicate ai pilastri della nuova Tonale: design, tecnologia e dinamica di guida con cui Alfa Romeo evolve radicalmente e si proietta nella nuova era della connettività e dell’elettrificazione del marchio.

Alfa Romeo produrrà un approccio dedicato definito da quattro argomentazioni fondamentali

La prima delle quattro argomentazioni si baserà sul design che caratterizza gli esterni della nuova Alfa Romeo Tonale, ovvero una caratteristica fortemente incentrata su stilemi iconici del marchio. La seconda pillola, sempre in video, metterà invece al centro il design degli interni che sono stati ispirati dalla storia fatta di corse e competizioni alle quali il Biscione ha preso parte.

La terza pillola porrà invece il proprio focus sulla tecnologia; l’Alfa Romeo Tonale è la primissima vettura del Biscione a essere dotata della tecnologia NFT, ovvero Non-Fungible-Token. È presente a bordo anche un valido sistema di infotainment, non manca la guida autonoma di Livello 2 e non va dimenticata anche la guida in ibrido per la prima volta su una vettura di serie del Biscione.

Infine, la quarta pillola in video descrive la interessante dinamica di guida al centro di Alfa Romeo da sempre e ora caratteristica anche della nuova Tonale, tanto da porla ai vertici del Segmento di riferimento per agilità e handling. Il progetto che viene indirizzato al social TikTok non si concluderà con questa fase; una seconda fase del progetto metterà infatti al centro alcuni creators che realizzeranno contenuti dedicati, sulla base del linguaggio che caratterizza la nota piattaforma, mettendo in pratica quel concetto di Live Unpredictably già alla base della campagna comunicativa di Tonale.

La nuova campagna social su TikTok ha il compito di ampliare la platea di riferimento della nuova Alfa Romeo Tonale, un modello capace di mettere in pratica un successo probabilmente inaspettato per un Biscione che sembra aver imboccato davvero la strada giusta.