Alfa Romeo Tonale: a luglio rappresenta oltre un terzo del totale delle vendite del brand

Alfa Romeo Tonale è la prima grande novità per la casa automobilistica del Biscione dopo molti anni. Era infatti dal 2016 che non veniva presentato un nuovo modello da parte dello storico marchio milanese. Il suo debutto sul mercato avvenuto nello scorso mese di giugno sembra essere stato molto positivo.

Infatti sono già molte le vendite di questo modello nonostante la sua presenza sul mercato sia un qualcosa di piuttosto recente e nonostante la gamma non sia ancora completa. Infatti solo da pochi giorni è disponibile per la vendita la versione diesel del SUV mentre bisognerà aspettare novembre per la top di gamma PHEV con motore da 275 cavalli. Ancora invece non pervenuta la versione Quadrifoglio che non è ancora sicuro che vedrà mai la luce.

Alfa Romeo Tonale rappresenta già oltre un terzo delle vendite complessive di Alfa Romeo

Nonostante tutto ciò a luglio Alfa Romeo Tonale ha ricevuto a livello globale oltre 4,500 ordini rappresentando oltre un terzo delle vendite totali della casa automobilistica del Biscione. Considerato che la gamma non è ancora completa e che in molti mercati il SUV deve ancora arrivare si tratta di un ottimo risultato che fa davvero ben sperare per il futuro.

Nel primo semestre le vendite del brand sono cresciute di oltre il 50%, con una profittabilità pressoché raddoppiata. Sicuramente un ruolo importante in tutto ciò lo sta avendo anche il nuovo modello di Alfa Romeo per il quale è probabile che saranno superate tutte le previsioni di vendita sia per quanto riguarda il 2022 che per quello che concerne il 2023.

Questo per Alfa Romeo sarà solo l’inizio. Infatti l’anno prossimo arriverà una super car in edizione limitata come omaggio alla mitica 33 Stradale. Poi ne 2024 toccherà al nuovo B-SUV che sarà prodotto in Polonia e sarà la prima auto elettrica al 100 per cento di Alfa Romeo. A seguire arriveranno le nuove generazioni di Giulia e Stelvio e nel 2027 nuove top di gamma faranno parte del lotto di novità previsto dal CEO Jean Philippe Imparato. Ci riferiamo ad un nuovo E-SUV e ad una berlina sportiva più grande di Giulia confermata di recente dal CEO del Biscione.

