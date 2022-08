Interni Ferrari SF90 Stradale aggiornati da Carlex Design

Ferrari SF90 Stradale si avvicina alla perfezione. È immediatamente identificabile come una Ferrari ed ha abbastanza tocchi futuristici per distinguersi come supercar per una nuova era elettrificata. Nonostante ciò, il famoso tuner Carlex Design, ha deciso di apportare modifiche significative ai suoi interni. Carlex ha realizzato interni personalizzati incredibili nel corso degli anni e ora ha rivelato le immagini del risultato finale relativo alla sua personale versione della supercar ibrida della Ferrari.

Ferrari SF90 Stradale: ecco la versione di Carlex Design che ha arricchito i suoi interni

Con lo standard di artigianato di Carlex, l’interno fresco ma alquanto austero della Ferrari SF90 Stradale è rivitalizzato con grande effetto. L’azienda è rimasta fedele a una combinazione di colori rossa, nera e argento che si adatta perfettamente alla vernice rossa di questa SF90. I sedili hanno un aspetto magnifico e sono dotati di sezioni traforate nella pelle. Sembrano anche essere sostanzialmente rafforzati, il che dovrebbe renderla la GT abbastanza comoda per i viaggi lunghi soprattutto considerando che ha 986 cavalli combinati.

Carlex ha anche ritenuto opportuno rifinire il volante e il cruscotto. Ancora una volta, l’uso di riflessi rossi e texture diverse aggiungono un calore e un’opulenza che mancano nell’auto standard.

La fibra di carbonio lucida sulla console centrale e sul cruscotto funziona brillantemente con le modifiche di Carlex. Forse il nostro pezzo preferito dell’abitacolo di questa Ferrari SF90 stradale è un’area che non vedrai o toccherai spesso: l’headliner. Finito in Alcantara, Carlex ha ravvivato ulteriormente l’headliner con colorazioni rosse e argento al centro. Anche le sottili cuciture sulle alette parasole aumentano l’eleganza della vettura.

La bellezza degli interni di Ferrari SF90 Stradale di Carlex è che il tuner sembra sapere esattamente cosa aggiungere senza sconfinare nel cattivo gusto. L’abbiamo visto con la Mercedes-AMG GLE 63 mostrata l’anno scorso da Carlex.

Mentre il proprietario di questa Ferrari SF90 stradale avrebbe potuto approfondire il catalogo di personalizzazione della Ferrari e optare per i sedili Daytona Racing e una gamma quasi illimitata di colori, l’approccio unico di Carlex ha reso ancora migliore una supercar già speciale.

