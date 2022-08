Ferrari richiama oltre 23.000 auto per possibile guasto ai freni

Ferrari North America ha richiamato 23.555 veicoli a causa di un potenziale problema che potrebbe causare un guasto ai freni e provocare un incidente. Fanno parte del richiamo un totale di 19 modelli, risalenti al 2005, inclusi modelli di produzione in serie come FF, F8 Tributo e Portofino, e modelli a tiratura limitata come LaFerrari.

Il problema, secondo Ferrari, è dovuto al malfunzionamento del tappo del serbatoio del liquido dei freni, che provoca la formazione di un vuoto all’interno del serbatoio. Ciò potrebbe comportare una potenziale perdita di liquido dei freni che porterebbe alla rottura parziale o completa dei freni.

La Ferrari inizierà a informare i suoi proprietari del problema il 24 settembre 2022. Per risolverlo, un tecnico dell’assistenza cambierà il tappo del serbatoio del liquido dei freni e aggiornerà il messaggio di avviso di liquido dei freni basso del veicolo.

Poiché tutte le vetture Ferrari sono costruite a Maranello è probabile che il problema dei freni riguardi sia i modelli con guida a sinistra che quelli con guida a destra. Quindi, il problema potrebbe interessare anche le auto vendute in India. Nell’ottobre 2021, la Ferrari aveva richiamato quasi 10.000 dei suoi modelli 458 e 488 per un problema simile.

Ricordiamo che la casa automobilistica del cavallino rampante di recente è salita alla ribalta per gli ottimi risultati ottenuti nel primo semestre del 2022 che hanno fatto migliorare le previsioni per il resto dell’anno. Il marchio di Maranello adesso è in attesa dal debutto del SUV Purosangue che avverrà nel corso del prossimo mese di settembre come confermato di recente dal numero uno della Ferrari, l’amministratore delegato Benedetto Vigna.

