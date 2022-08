Jeep Compass 5th Anniversary Edition: imminente il debutto

Attraverso un teaser, Jeep India ha anticipato il debutto della nuova Jeep Compass 5th Anniversary Edition confermando che questa versione del celebre modello sarà presto lanciata sul mercato. Sarà comunque disponibile in numero limitato. Il SUV Compass è stato lanciato in India nel 2017 e ha ricevuto un restyling di mezza età nel 2020.

Jeep Compass 5th anniversary: imminente il suo debutto

Il teaser non rivela molto su cosa potrebbe esserci di nuovo su questo modello in edizione limitata, tranne per il fatto che riceverà uno speciale logo “5th Anniversary Edition”. Tuttavia, guardando altre edizioni speciali della Compass introdotte nel corso del suo ciclo di vita, possiamo aspettarci possibili aggiornamenti esterni e interni sulla nuova Jeep Compass 5th Anniversary Edition.

Ad esempio, la Compass Night Eagle Edition lanciata nell’aprile di quest’anno è arrivata con diversi aggiornamenti estetici neri lucidi all’esterno e nuovi rivestimenti all’interno. Un trattamento simile potrebbe essere riservato anche alla Jeep Compass 5th Anniversary Edition che potrebbe anche ottenere opzioni di colore speciali.

La Compass è stata la prima Jeep ad essere assemblata localmente in India e da allora è stata il modello di pane e burro della casa automobilistica nel paese. Come nel caso di tutte le edizioni speciali Compass, anche la 5th Anniversary Edition probabilmente rimarrà meccanicamente invariata rispetto al modello standard.

Sotto il cofano, la Compass ha un motore turbo benzina da 1,4 litri da 163 CV o un motore diesel da 2,0 litri da 173 CV, entrambi disponibili con opzioni di cambio manuale e automatico; il sistema 4×4 è disponibile solo sulle varianti diesel-automatiche. Resta da vedere se la 5th Anniversary Edition è offerta su tutte le varianti o solo su alcune.

I prezzi per la Jeep Compass attualmente in India vanno da Rs 18,39 lakh-26,14 lakh (ex showroom). Ci aspettiamo che la Jeep Compass 5th Anniversary Edition abbia un prezzo leggermente superiore.

Jeep attualmente vende Compass, Wrangler e Meridian (versione a tre file di Compass) in India, tutti assemblati localmente. Il marchio lancerà anche il Grand Cherokee di nuova generazione nei prossimi mesi e, a differenza del modello di precedente generazione che veniva importato, questa volta sarà assemblato localmente. Jeep afferma che l’India sarà il primo mercato al di fuori del Nord America ad avere il Grand Cherokee assemblato localmente.

