La nuova Peugeot 408 chiusa in una sfera rotante a Parigi

Il mondo dell’arte e l’industria automobilistica non sono estranei. I due settori si incrociano spesso e l’ultima collisione ha messo la Peugeot 408 in una sfera trasparente e rotante fuori Parigi. Peugeot ha realizzato l’artwork per celebrare il debutto della 408, avvenuta a giugno. Il modello della casa automobilistica del Leone ha un design che si colloca da qualche parte tra una berlina e un crossover, cosa che sembra essere una nuova tendenza del settore.

La nuova Peugeot 408 è stata messa in una sfera trasparente e rotante fuori Parigi

La nuova Peugeot 408 utilizza la piattaforma EMP2 di Stellantis, che è alla base della Peugeot 308.. Peugeot ha progettato il crossover con uno stile audace, qualcosa che la casa automobilistica voleva mostrare con la sfera trasparente. “Ci è piaciuta molto l’idea di questa effimera opera d’arte, che è originale e bella da vedere, e che accentua perfettamente il nostro nuovo arrivo”, ha affermato Linda Jackson, CEO di Peugeot.

La Peugeot 408 nella sfera si trova a Lourve-Lens , un museo d’arte situato a nord di Parigi progettato per mostrare l’arte per le persone che vivono fuori città. Lavora in stretta collaborazione con il Musee du Lourve, con molti pezzi del famoso museo su prestiti a medio e lungo termine. Peugeot ha collaborato con lo studio creativo parigino Superbien al progetto, che l’agenzia OPEN aveva immaginato.

L’auto presenta uno stile audace, una griglia intricata, lamiera piegata e sottili elementi di illuminazione avvolti in un pacchetto fastback. L’opera d’arte mostra il design, anche se non mostra l’interno. I due condividono il design degli interni con Stellantis utilizzando la sua piattaforma EMP2 per il 308 e il 408. Ottiene un paio di schermi da 10 pollici e molta tecnologia.

“Questa creazione è perfettamente in linea con l’espressione globale di Peugeot della sua nuova identità di marca”, ha affermato Phil York, direttore marketing e comunicazione di Peugeot.

Quando la Peugeot 408 sarà in vendita, all’inizio del 2023, avrà una varietà di propulsori sotto il cofano, tra cui benzina, PHEV e batteria elettrica. La Peugeot più potente sarà il modello con il propulsore PHEV, che sarà in grado di erogare fino a 225 cavalli (165 kilowatt) nella sua specifica più alta.

Ti potrebbe interessare: Peugeot e Citroën sono i marchi cresciuti di più nel 2022 in Argentina